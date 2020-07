Maja Bohosiewicz cały czas ćwiczy pod okiem specjalisty. Ma za sobą dwugodzinny trening. "Konkurencja śpi"

Maja Bohosiewicz, choć jak sama przyznaje, nie przepada za treningami, ale mimo niezbyt wielkich chęci nie odpuszcza i daje z siebie wszystko. Ostatnio na InstaStories pojawiły się nagrania, na których aktorkę za samozaparcie pochwalił jej trener personalny - Maja dzielnie wykonywała powtórzenia podczas dwugodzinnego treningu.

Zobacz wideo Maja Bohosiewicz po dwugodzinnym treningu

Maja Bohosiewicz ostro trenuje i nie odpuszcza

Gwiazda miała przed sobą dwie godziny prawdziwego wycisku. W poniedziałkowy poranek jeszcze przed wyjściem na kawę Bohosiewicz dzielnie wykonywała kolejne ćwiczenia. Biegi, pozycje z wykorzystaniem stepu i ciężarków oraz taśmy oporowe - trening wykorzystywał różne sprzęty, dzięki którym Maja uniknęła monotonii podczas zajęć. Zacięcie aktorki pochwalił sam instruktor:

Konkurencja śpi, a my mamy dwugodzinny trening. Niesamowite! Można?

- skomentował Piotr Karwat, trener fitness, który przygotowuje dla Bohosiewicz plany ćwiczeniowe. My już wiemy, że można - wystarczy samozaparcie i odpowiednia motywacja. Maja mimo zmęczenia wytrzymała do końca treningu. Brawo!

Dlaczego warto podczas ćwiczeń wykorzystywać step i taśmy?

Jeżeli zależy nam na dobrych efektach wykonywanych ćwiczeń, a dodatkowo chcemy je jakoś wzmocnić, taśmy oporowe są najlepszym rozwiązaniem. Dzięki gumom mięśnie trafiają na większy opór, a co za tym idzie, wykonują większą pracę. Ćwiczenia ze stepem wprowadzają do naszego treningu więcej możliwości ruchu - step możemy wykorzystać do skoków, robienia brzuszków, lub - tak jak Maja - do wykonania ćwiczeń z rozciąganiem taśm oporowych. Wykorzystanie różnych akcesoriów pomoże nam wzmocnić różne partie mięśni. Z ich użyciem zrobimy mieszany trening cardio z siłowym, czyli jedną z najlepszych mieszanek, która pomoże spalić zbędne kalorie, a także ładnie zarysować mięśnie.