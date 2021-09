Ewa Szabatin zauważyła, że obecna pogoda nas nie rozpieszcza - jesień na dobre rozgościła się już we wrześniu! W jaki sposób wejść w ten czas z dobrą odpornością? Najprościej będzie zacząć od zmiany jadłospisu. Jak jeść smacznie i zdrowo? Na blogu Ewy znajdziemy kilka obiecujących pomysłów.

Przepisy wzmacniające odporność - kilka pomysłów na skomponowanie ciekawego menu

Sezon zwiększonego zachorowania na grypę dopadł nas niespodziewanie - deszczowa pogoda nie sprzyja dobremu samopoczuciu i sprawia, że bardzo łatwo możemy coś złapać. Dlatego warto zawczasu przygotować się na jesienno-zimowe wyzwania, zaczynając od zmiany diety. Ewa Szabatin wrzuciła na blogu proste przepisy zawierające produkty, które w naturalny sposób wzmocnią barierę ochronną organizmu, a także dodadzą nam energii. Na co w kuchni stawia Szabatin?

Sok wzmacniający odporność

osiem średnich marchewek – wyszorowanych do czysta;

osiem średnich pomarańczy;

koło pięciocentymetrowy kawałek świeżego imbiru.

Obierz pomarańcze i imbir ze skórki. Zmiksuj wszystkie składniki w blenderze i podawaj od razu.

Rosół na odporność

osiem filiżanek wody;

pół szklanki bezglutenowego łagodnego białego miso;

osiem ząbków startego czosnku;

dwie łyżki obranego i startego imbiru;

jedna zielona cebulka, pokrojona w plasterki;

łyżka obranego i startego korzenia chrzanu;

dwie łyżeczki oleju z awokado lub oleju kokosowego;

dwie łyżki octu jabłkowego;

łyżeczka mielonej kurkumy;

pół łyżeczki soli.

Najpierw wlej wodę do garnka i zagotuj. Zetrzyj czosnek, imbir i chrzan na tarce i wrzuć do średniej miski wraz z pozostałymi składnikami. Dobrze wymieszaj. Gdy woda zacznie parować, dodaj pół szklanki gorącej wody do miski i wymieszaj, aż mieszanina będzie gładka i nie będzie widocznych grudek miso. Wlej tę mieszankę do garnka i zdejmij ją z ognia. Ponownie całość wymieszaj, aby wszystko połączyć i podawaj.

Nadziewane bataty po meksykańsku

cztery słodkie ziemniaki;

łyżka oliwy z oliwek lub oleju z awokado;

1,5 szklanki czarnej fasoli;

szklanka posiekanych pomidorków koktajlowych;

pół szklanki kukurydzy;

1/3 szklanki posiekanej kolendry;

1/4 szklanki czerwonej cebuli pokrojonej w kostkę;

ząbek czosnku pokrojony w kostkę;

pół soku z limonki;

dwie łyżeczki oliwy z oliwek;

1/4 łyżeczki soli morskiej;

szczypta pieprzu;

szczypta płatków chili.

Składniki na guacamole:

awokado;

dwie łyżeczki soku z limonki;

szczypta soli morskiej.

Składniki na kwaśną śmietanę:

1/3 szklanki jogurtu kokosowego;

pół łyżeczki soku z limonki;

szczypta soli morskiej.

Rozgrzej piekarnik do 200 stopni. Używając widelca, zrób małe dziurki w batatach. Blachę do pieczenia wyłóż papierem i posmaruj olejem. Piecz bataty przez ok. 40 minut lub do ich miękkości. W tym czasie w misce wymieszaj czarną fasolę, pomidora, kukurydzę, kolendrę, czerwoną cebulę oraz czosnek. Następnie skrop sokiem z limonki i oliwą z oliwek. Posyp solą morską, pieprzem i płatkami chili. Wymieszaj aż wszystkie składniki się połączą. Przygotuj guacamole; rozgnieć awokado w misce z sokiem z limonki i szczyptą soli morskiej. Przygotuj wegańską śmietanę. W osobnej misce wymieszaj jogurt kokosowy, sok z limonki i sól morską. Bataty przekrój na pół i wypełnij mieszanką z czarnej fasoli. Na koniec udekoruj je guacamole i skrop wegańską kwaśną śmietaną.