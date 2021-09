Jak zatrzymać lato w kuchni na dłużej? Anna Lewandowska ma na to trzy sposoby

Korzystanie z sezonowej kuchni dostarcza nam wiele witamin i minerałów, pozwala odkrywać nowe smaki i cieszyć się ze świeżych produktów. Czasem jednak w środku jesieni tęsknimy do ulubionych smaków lata. Jest jednak kilka zdrowych sposobów na utrzymanie tych smaków w menu na dłużej, o których napisała na blogu Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska radzi, jak zatrzymać lato w kuchni na dłużej

Domowe mrożonki

Mrożone mieszanki letnich owoców i warzyw to świetny sposób na przemycenie do jesiennego menu ulubionych wakacyjnych smaków. Mrozić możemy wprawie wszystkie odmiany - z wyjątkiem tych najbardziej wodnistych, czyli np. ogórków, pomidorów, sałaty czy melonów. Przygotowane mieszanki mogą stanowić świetną podstawę np. do zup. Co się tyczy witamin, rzeczywiście pod wpływem mrożenia ich zawartość się zmniejszy (najwięcej ubędzie witaminy C), ale nie oznacza to, że nasze produkty będą całkowicie pozbawione wartości odżywczych!

Kiszonki

Kiszenie to wschodzący trend, który znały już nasze babcie. Kiszone warzywa i owoce (tak, niektóre gatunki również możemy poddać temu procesowi!) zawierają wiele cennych składników. Kiszonki świetnie wspomagają florę bakteryjną, tym samym wspierając nasz układ trawienny.

Przetwory - ulubieniec najmłodszych

Domowe dżemy, konfitury i kompoty - czy jest coś smaczniejszego? Te przygotowane z ulubionych letnich owoców, czyli np. truskawek, brzoskwiń czy czarnej porzeczki, świetnie nadają się do placuszków, owsianek, jaglanek czy ciepłych naleśników. Samodzielnie przygotowane produkty mają wiele zalet; przede wszystkim zaś nie posiadają zbędnych substancji konserwujących oraz nadwyżek słodzików.