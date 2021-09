Meghan Markle niejednokrotnie podkreślała w wywiadach, jak ważna jest dla niej aktywność fizyczna oraz zdrowe odżywianie. Wiele ważnych w dorosłym życiu zasad, dotyczących zdrowia, wyniosła z domu rodzinnego. Mama Meghan jest instruktorką jogi i od lat uczyła Markle, co robić, aby czuć się świetnie i cieszyć się dobrym zdrowiem. Jak wygląda dieta Meghan? Okazuje się, że postawiła na rosnącą w popularność dietę, która ma wiele zalet.

Dieta Meghan Markle

Jak podaje magazyn Health Digest, Meghan od lat jest wierna diecie, która przypomina w założeniach flexitarianizm.

Staram się jeść wegańsko w ciągu tygodnia, a potem, w weekendy moja dieta jest bardziej elastyczna i urozmaicona. Robię jednak wszystko, aby zachować właściwą równowagę - miała powiedzieć Markle dla Best Health.

Kilka lat po tym wywiadzie, Meghan postanowiła nieco zmienić nawyki, wracając w pewien sposób do swojej diety sprzed lat, włączając do codziennej diety nieco więcej białego i czerwonego mięsa, choć do tego ostatniego stara się podchodzić bardzo rozsądnie i z umiarem.

Mama gotowała dużo indyka, kiedy dorastałam. Pieczeń, hamburgery, placek pasterski - moje dzieciństwo było indykiem w stylu "Bubba Gump" – wyjaśniała dla "Today" w 2012 roku.

Meghan kocha ryby i owoce morza, które bardzo często goszczą w jej jadłospisie. Markle niegdyś miała wyznać, że są to jej ulubione składniki do przygotowania ulubionych domowych potraw. Jak zatem wygląda przykładowy dzienny jadłospis księżnej Sussex?

Śniadanie - owsianka z owocami (najlepiej bananami);

Lunch - szybka sałatka z kurczakiem, gotowanym jajkiem i oliwą z oliwek;

Przekąski w ciągu dnia - różne warianty tacos, kanapki z masłem migdałowym, świeże kawałki arbuza;

Zamiast kawy - ulubiony zielony koktajl gwiazd;

Aby się nawadniać - woda z cytryną;

Obiad - domowy gulasz z owoców morza;

Guilty pleasure - frytki.

