Jenna Dewan przyznaje, że trenuje nawet wtedy, gdy niekoniecznie ma na to czas. Gwiazda jest w stanie odmówić sobie większego relaksu na rzecz intensywnej partii ćwiczeń! Nawet jeśli ma naprawdę mało czasu, a jedynym miejscem do przeprowadzenia treningu jest hotelowy pokój - nie odpuszcza. Jak wyglądają ulubione ćwiczenia Jenny, które wykonuje w podróży?

Zobacz wideo Trening na brzuch i plecy, który zrobisz na siłowni

Trening hotelowy Jenny Dewan - z tymi ćwiczeniami jest nieco zachodu!

Ćwiczenie pierwsze

Na pierwszy ogień idzie popularny wyciskacz mięśni brzucha. Zacznij od przyjęcia pozycji deski. Podnieś prawą stopę nad ziemię, a następnie przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej lub prawego łokcia, angażując w ruch mięśnie brzucha. To samo powtórz na lewą stronę. To jedno powtórzenie - zrób 25 w jak najszybszym tempie.

Ćwiczenie drugie

Stań ze stopami rozstawionymi na szerokość bioder. Odepchnij biodra do tyłu i zegnij kolana, aby obniżyć się do przysiadu. Wróć do wyjściowej pozycji To jedno powtórzenie. Wykonaj ich 20. Jeśli masz taką możliwość, dodaj do ćwiczenia ciężarek, kettlebell lub butelkę z wodą, aby dodać dodatkowy opór.

Ćwiczenie trzecie

Ustaw się w pozycji do pompki. Opuść ciało w kierunku podłogi, a następnie podnieś się z powrotem do pozycji wyjściowej. To jedno powtórzenie. Zrób dziesięć!

Ćwiczenie czwarte

Stań ze stopami rozstawionymi na szerokość bioder, a palcami u stóp wysuniętymi do przodu. Złączone dłonie trzymaj na wysokości klatki piersiowej. Zegnij kolana, a następnie gwałtownie podskocz jak najwyżej. Wyląduj miękko na palcach stóp i natychmiast opuść się do przysiadu. To jedno powtórzenie. Zrób dziesięć.