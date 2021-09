Ewa Szabatin pilnuje, aby na jej blogu pojawiały się informacje o cennych składnikach, które warto włączyć do diety. Celebrytka gustuje w produktach roślinnych i to właśnie one stanowią jej bazę do zdrowych posiłków. Jak pomidory wpływają na nasze zdrowie? Informacje, które podaje Ewa mają nas przekonać do częstszego sięgania po te warzywa - my czujemy się przekonane!

Zobacz wideo Ewa Szabatin zachęca do wypróbowania kuchni Bliskiego Wschodu

Pomidory - prawdziwa moc składników odżywczych

W tych niepozornych warzywach znajdziemy ogrom witamin i minerałów oraz innych cennych substancji. Z ważniejszych możemy wymienić m.in. :

witaminę C;

witaminę E;

beta-karoten;

potas.

Warto wiedzieć, że pomidory zawierają lipoken, czyli cenny naturalny przeciwutleniacz, który wykazuje silne działanie przeciwnowotworowe. Podkreślmy też rolę potasu - minerał ten odpowiada za regulację ciśnienia krwi, kurczliwość mięśni oraz prawidłową pracę układu krążenia.

Przepisy Ewy Szabatin - tak przemycimy pomidory do diety

Bruschetta z pomidorami

chleb włoski lub bagietka francuska;

trzy lub cztery pomidory;

mała czerwona cebula;

ząbek czosnku;

kilka listków świeżej bazylii;

oliwa z oliwek;

sól i pieprz do smaku;

kilka kropel prawdziwego balsamico.

Zacznij od przygotowania pomidorów. Po ich dokładnym umyciu i posiekaniu w drobną kostkę, dodaj warzywa do średniej miski. Wrzuć też czerwoną cebulę, czosnek, bazylię, oliwę z oliwek oraz sól i pieprz. Wymieszaj i przechowuj w lodówce przez godzinę (Ewa dodaje, że nie trzeba czekać tak długo, ale pozostawienie mieszanki w lodówce pomoże wydobyć smaki). Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Bagietkę lub inne wybrane pieczywo pokrój na kromki i każdą posmaruj oliwą z oliwek. Połóż chleb na dużej blasze do pieczenia i opiekaj przez dziesięć minut. Nałóż na każdy opieczony chleb mieszankę z pomidorów. Skrop balsamico na wierzchu i podawaj.

Kolorowa pomidorowa sałatka (składniki na dwie osoby)

500 gramów pomidorków koktajlowych (przekrojonych na pół);

jedno pakowanie świeżej mozzarelli w kulkach;

Składniki na dressing:

1/4 szklanki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia;

trzy łyżki octu z czerwonego wina;

łyżeczka mielonego czosnku;

łyżeczka miodu;

1/4 szklanki posiekanej świeżej pietruszki;

dwie łyżki posiekanej świeżej bazylii;

pół łyżeczki suszonego oregano;

sól i świeżo zmielony czarny pieprz.

Zacznij od przygotowania dressingu. W misce wymieszaj oliwę z oliwek, ocet winny, czosnek, miód, pietruszkę, bazylię, oregano, potem dopraw solą i pieprzem do smaku. W średniej salaterce wymieszaj przekrojone na pół pomidory z dressingiem. Dodaj mozzarellę. Aby smaki mogły dalej się nasycić, pozostaw marynatę przez 30 minut w lodówce. Sałatkę serwuj w ciągu kilku godzin od przygotowania.