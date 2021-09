Karolina Pisarek przyznaje, że powroty nie są łatwe, ale z odpowiednią dawką motywacji można przenosić góry. Modelka po okresie letnim postanowiła z rozmachem wrócić na salę ćwiczeń i znów pracować nad formą. Nowy trening udostępniła na Instagramie - jakie ćwiczenia wykonała?

Powrót do formy po wakacjach - Karolina Pisarek przekazuje porcję motywacji

Wakacyjne rozleniwienie może sprawić, że nasza zdrowa rutyna ulegnie zmianom. Trudno się obwiniać, w końcu piękne, ciepłe miesiące sprzyjają zasłużonemu relaksowi. Jednak po powrocie z podróży warto jest od razu wziąć się za siebie, by znów cieszyć się dobrą formą i lepszym samopoczuciem (endorfiny po treningu to jest to!). Karolina Pisarek przyznała, że czasem trudno się zmobilizować. Przypomina sobie jednak wtedy kilka słów trenerki.

Jak to mówi moja niezawodna trenerka - "pupę trzeba ćwiczyć przynajmniej raz w tygodniu, do końca życia". Jak słyszę to hasło, to mnie to przeraża. Plusem jest, że jesteśmy w tym wszystkie i możemy się w tym działaniu razem motywować! Ja po powrocie z wakacji wracam do swojej rutyny, w tym treningów - pisze modelka na Instagramie.

Aby zmotywować swoje obserwatorki do działania, Karolina udostępniła wideo z całego treningu live z Gosią. Panie na początku wykonały kilka ćwiczeń stretchingowych, aby rozgrzać i rozciągnąć mięśnie. Następnie kilka minut rozgrzewki, aby w końcu przejść do części właściwej. Wtedy Karolina i Gosia wykonały m.in.:

przysiady;

skośne wypady do tyłu;

podnoszenie kettlebells;

unoszenie pośladków przy oparciu stóp o podwyższenie;

unoszenie wyprostowanej nogi przy oparciu drugiej o podwyższenie.

Następnie dziewczyny pokazały kilka przydatnych ćwiczeń na macie. Gosia dokładnie instruowała Karolinę, aby uczestniczki live'a wiedziały, jak prawidłowo wykonać każdy ruch.