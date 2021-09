Anna Lewandowska postanowiła wyjść na przeciw rodzicom, którym kończą się pomysły, co przygotować dzieciom na drugie śniadanie do szkoły. Trenerka zdaje sobie sprawę, jak ważne jest dostarczenie odpowiedniej ilości energii, witamin i minerałów dla młodego organizmu. Pełnowartościowe śniadania to gwarancja, że mózg będzie lepiej funkcjonował, a dzieci będą miały mniejsze problemy ze skupieniem się podczas zajęć. Co dokładnie poleca Lewandowska?

Anna Lewandowska przygotowała pyszne propozycje dla najmłodszych

Ułożone przez trenerkę menu jest dowodem na to, że zdrowo nie znaczy nudno i niesmacznie. W jadłospisie dla najmłodszych znalazło się dużo pomysłów, które trafiają w dziecięce smaki, a jednocześnie są dużo zdrowsze od kupowanych słodyczy czy słodkich lub słonych bułek.

Każdy młody organizm potrzebuje energii i składników odżywczych, by prawidłowo się rozwijać i przyswajać nowe informacje. Nie można zatem zapominać o wartościowych posiłkach, które najmłodsi powinni zabierać ze sobą do szkoły. Pierwsze śniadanie to według wielu danych najważniejszy posiłek w ciągu dnia - dodaje Anna na blogu.

Lewandowska podzieliła swoje propozycje na trzy grupy. Mamy zatem listę składającą się ze słodkich drugich śniadań. wytrawnych posiłków oraz nieco mniejszych propozycji "na mały głód. Każdą z potraw możemy przygotować dzień wcześniej - nie straci przez to smaku. Wykonanie dań jest niezwykle proste i nie zajmie dużo czasu!

Ze słodkich śniadań, trenerka poleca najmłodszym:

pudding chia;

racuchy z jabłkami i śliwkami;

budyń waniliowy;

kaszę jaglaną z bananem i rodzynkami;

bezglutenowe placuszki z dżemem.

Dla wielbicieli wytrawnych smaków mamy z kolei:

muffiny jajeczne;

frittatę z jarmużem i papryką;

packi warzywne;

pieczone kotlety z indyka lub kurczaka z warzywami.

Ostatnia grupa to zdrowe przekąski, które zaspokoją mały głód między posiłkami: