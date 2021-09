Ewa Chodakowska ruszyła z nowym wyzwaniem, które ma na celu pomóc fanom trenerki zrzucić zbędne kilogramy i przybliżyć się do wymarzonej sylwetki. To czwarty dzień "tygodniowej metamorfozy". Jakie ćwiczenia poleca Ewa tym razem?

Nowe treningowe wyzwanie Ewy Chodakowskiej - czas na trening cardio w dwóch wersjach!

Na początku trenerka przypomina o rozgrzewce - bez niej nie przechodźmy dalej! Powinna nam zająć kilka minut. Później wykonujemy trzy ćwiczenia - w zależności od tego, jak wygląda nasza wyjściowa kondycja. Ile powtórzeń? Chodakowska radzi, aby skupić się na technice a nie jednej przyjętej liczbie.

Ważne, żeby trzymać się poprawnej technicznie wersji. Lecisz albo razem ze mną - trzymasz się mojego tempa i tej samej ilości powtórzeń... albo możesz przyspieszyć lub zwolnić. Wedle uznania - pisze Ewa na Instagramie.

Jakie konkretnie ćwiczenia proponuje Chodakowska? Zaczynamy od wypadów nóg na boki, robiąc krok odstawno-dostawny. Później do pozycji dodajemy podskoki - tempo i nasz puls rośnie! Następną pozycją jest przysiad połączony z wymachem bokserskim - zadajemy cios raz w prawo, raz w lewo, odwracając przy tym stopy i ciało w odpowiednim kierunku (za ciosem). W połowie ćwiczenia dodajemy do przysiadów wyskoki, tak, by organizm miał przed sobą coraz trudniejsze zadanie i spalał więcej kalorii. Do ostatniego ćwiczenia siadamy na podłodze, plecy trzymamy prosto i zaczynamy wyrzucać w górę pięści. Klasycznie, w połowie czasu dodajemy małe urozmaicenie - w tym celu unosimy lekko ugięte nogi w kolanach nad podłogę i mocno napinamy mięśnie brzucha.

Na każde ćwiczenie poświęcamy minutę w serii. Podczas każdej rundy NIE robimy przerw między ćwiczeniami. Trochę oddechu możemy złapać po zakończonej serii składającej się z trzech powyższych pozycji.