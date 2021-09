Starzenie się to naturalny proces. Paulina Porizkova jest dowodem na to, że starzeć można się z godnością. Supermodelka ma 56 lat i nie ukrywa żadnych niedoskonałości. Zachęca kobiety do tego, aby nie ukrywały zmarszczek i położyły kres body shamingowi.

Paulina Porizkova - Instagram