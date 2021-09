Maja Bohosiewicz udowadnia, że ogrom pracy wkładanej w utrzymanie sylwetki przynosi świetne efekty. Bardzo ważna jest regularność treningów i odpowiednie podejście - jeśli odwiedzanie siłowni traktujemy jak karę, nawet jeśli wzmacniamy mięśnie, na pewno nie poczujemy się lepiej. Gdzie szukać motywacji? Na przykład na Instagramach ulubionych celebrytów. Maja dostarczyła całkiem sporo inspiracji, które mogą nam pomóc w ułożeniu własnego planu ćwiczeń.

REKLAMA

Kulinarny przegląd bloga Lewandowskiej - na te propozycje warto zwrócić uwagę

Zobacz wideo Maja Bohosiewicz intensywnie trenuje na sali ćwiczeń

Maja Bohosiewicz ostro trenuje - jak wykonać trening w stylu celebrytki?

Na udostępnionym przez Bohosiewicz nagraniu widzimy wiele świetnych ćwiczeń w przyspieszonym tempie. Na filmie można wyłapać m.in. różne warianty deski z unoszeniem hantli, wykroki z kettlebells, popularne ćwiczenia z taśmami oporowymi ( w tym tzw. hydrant, odwodzenie nóg oraz rozciąganie taśmy przy unoszeniu bioder). Całość wygląda naprawdę imponująco - to porządny trening siłowy, który sprawdzi się na różnych stopniach zaawansowania (wystarczy, że odpowiednio dobierzemy liczbę powtórzeń poszczególnych pozycji).

Energetyczny trening HIIT - dziesięć minut, które pobudzą nas do działania

Dlaczego nie trzeba bać się treningu oporowego?

Jeśli kiedykolwiek czuliśmy zniechęcenie do ćwiczeń siłowych - najwyższy czas to zmienić! Przekonanie, że od razu nabierzemy sporej masy mięśniowej to bzdura. W kulturystyce, oprócz podnoszenia dużo większych ciężarów, bardzo ważna jest dieta i odpowiednie odżywki rozbudowujące mięśnie. Trening oporowy z wykorzystaniem taśm, kilkukilogramowych hantli i kettlebells nie jest groźny. Przeciwnie, może nam przynieść wiele dobrego - takie ćwiczenia to wzmocnienie kondycji, wytrzymałości i siły, co na pewno przyda nam się w życiu codziennym.