Anna Lewandowska udowadnia na blogu, że proste gotowanie może być smaczne i zdrowe. Trenerka w swojej ofercie posiada dania, które posmakują domownikom w każdym wieku. Naszym nowym ulubieńcem jest warzywne spaghetti - prostota i smak tego dania mówią same za siebie - wypróbujcie koniecznie!

Anna Lewandowska proponuje trzy banalnie proste i nieziemsko smaczne przepisy

Naleśniki z sezonowymi owocami

szklanka mieszanki mąk bezglutenowych;

jedno jajko;

około jednej szklanki napoju kokosowego;

szczypta soli;

szczypta bezglutenowego proszku do pieczenia;

masło klarowane;

miód;

borówki;

ksylitol.

Mieszankę mąk bezglutenowych wymieszaj z solą i proszkiem do pieczenia. Zmiksuj napój roślinny z jajkiem. Połącz mąki z mokrymi składnikami i całość ponownie zmiksuj. Powstałą masę na naleśniki odstaw na kilka minut. Na patelni rozgrzej masło klarowane i nakładaj na nie porcję przygotowanej wcześniej masy. Smaż naleśniki z obu stron, aż do lekkiego zrumienienia. Gotowe naleśniki przełóż na talerz, polej miodem, dodaj na wierzch borówki oraz odrobinę zmielonego na puder ksylitolu. Tak przygotowane naleśniki smakują dobrze z każdymi owocami!

Rześki koktajl

jeden grejpfrut;

jedna pomarańcza;

garść truskawek;

300 mililitrów wody.

Zmiksuj wszystkie składniki, schłodź napój w lodówce. Możesz podawać z listkami mięty, skrojoną pomarańczą i kostkami lodu.

Spaghetti z warzywami dla najmłodszych (i nie tylko)

Sos:

dwa świeże pomidory;

pół cebuli;

100 gramów mielonego mięsa z piersi kurczaka;

zioła prowansalskie;

sól morska;

pieprz czarny;

pół łyżeczki masła klarowanego (ghee).

Makaron z warzywami:

3/4 szklanki makaronu bezglutenowego;

kilka plastrów cukinii;

pół młodej marchewki;

1/4 brokułu;

kukurydza;

łyżka tartego parmezanu bez laktozy.

Pomidory i cebulę pokrój w drobną kostkę. Najpierw podsmaż cebulę na rozgrzanym maśle klarowanym, potem dodaj do niej zmielone mięso, pomidory, przyprawy i całość duś do momentu, aż sos zgęstnieje. W międzyczasie warzywa pokrój na mniejsze kawałki i ugotuj na parze al dente. Makaron ugotuj według przepisu na opakowaniu i przełóż do miseczki. Dodaj na wierzch sos i tarty parmezan. Spaghetti podawaj z ugotowanymi warzywami.