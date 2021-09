Halle Berry, gdyby nie była świetną aktorką, z powodzeniem mogłaby zostać trenerem personalnym. Zapałem do działania gwiazda mogłaby obdarować całą siłownię. W jaki sposób Berry wzmacnia mięśnie nóg? Odpowiedzią jest poniższy zestaw ćwiczeń.

Pięć ćwiczeń, które wzmocnią i wysmuklą nogi

Halle Berry nie próżnuje - nawet podczas pandemii, kiedy nie miała dostępu do siłowni, wykonywała specjalne, opracowane wcześniej w porozumieniu z trenerem, ćwiczenia. Halle zdaje się nigdy nie brakować energii do działania. Jak sama aktorka przyznaje, to właśnie aktywność fizyczna dodaje jej motywacyjnego kopa do pokonywania kolejnych wyzwań. Jak wygląda zestaw skupiający się na wzmocnieniu dolnych partii mięśniowych? Znajdziecie go poniżej!

Ćwiczenie pierwsze

Połóż się na plecach na macie. Unieś biodra do góry i postaraj się utworzyć prostą linię od kolan do ramion Przytrzymaj pozycję, cały czas mocno napinając pośladki. Opuść z powrotem na ziemię i powtórz. Celuj w 10-15 powtórzeń, wykonywane w trzech lub czterech seriach. Między rundami rób 30-60 sekundowe przerwy.

Ćwiczenie drugie

Znajdź ławkę lub stopień i stań tyłem do podwyższenia. Zrób krok do przodu, tak jakbyś robiła wypad, a następnie postaw tylną stopę na stopień. Utrzymuj tułów w pozycji pionowej, usztywnij i napnij mięśnie rdzenia, a następnie zacznij obniżać się w kierunku ziemi, dążąc do tego, aby uda znalazły się mniej więcej równolegle do podłogi Odepchnij się piętą w górę. Zrób w ten sposób 12-15 powtórzeń na nogę w trzech lub czterech seriach. Standardowo między setami rób 30-60 sekundową przerwę.

Ćwiczenie trzecie

Ustaw się do normalnego przysiadu, a następnie postaw szerzej nogi w taki sposób aby palce u stóp skierowane były na zewnątrz. Utrzymując proste plecy, napnij mięśnie brzucha i pośladów i wykonaj 12-15 przysiadów sumo w trzech lub czterech seriach.

Ćwiczenie czwarte

Przyjmij pozycję jak do wykonania klasycznych przysiadów. Wykonaj pozycję, ale wstając, zamiast robić to w tradycyjny sposób, zrób wyskok w górę. Lądując na ziemi od razu przejdź do kolejnego przysiadu. Wykonaj w ten sposób 15-20 powtórzeń w trzech-czterech seriach. Pamiętaj o przerwach między rundami.

Ćwiczenie piąte

Na sam koniec masz do wyboru bieg lub trucht w miejscu lub, jeśli masz taką możliwość, wyjście na dziesięciominutowy bieg na zewnątrz. Takie cardio na sam koniec treningu pomoże wzmocnić kondycję, układ krwionośny oraz oddechowy, a także przyspieszy spalanie kalorii.