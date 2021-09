Problem gromadzenia się wody w organizmie dotyczy wielu osób. Z tą mało komfortową przypadłością walczy m.in. Kourtney Kardashian. Ma na nią na szczęście sprawdzone metody, które pozwalają na poprawę metabolizmu, co wiąże się z szybszym wydalaniem niepotrzebnych płynów. Co dokładnie robi celebrytka?

Jak walczyć z nadmiarem wody w organizmie?

Nadmiar gromadzonej się w naszym ciele wody nie jest przyjemnym stanem. Może on powodować wiele objawów, a w tym wzdęcia, opuchliznę na twarzy, obrzęk kończyn oraz nadprogramowe kilogramy. Na szczęście jest to przypadłość, z którą da się walczyć. Oto pięć wskazówek od Kourtney Kardashian, która również mierzy się z tym problemem.

Wskazówka pierwsza: Pij wodę

Czasem nadmierne zatrzymywanie się wody jest skutkiem... odwodnienia. Jeśli pijemy za mało płynów, ciało będzie miało tendencję do magazynowania większej ilości wody, aby nie dopuścić do niedoborów. Dlatego pamiętajmy, aby wypijać od dwóch do trzech litrów płynów dziennie (w zależności od naszej wagi i poziomu aktywności fizycznej liczba ta będzie się zmieniać).

Wskazówka druga - ćwicz regularnie

Skurcz dużych grup mięśni, takich jak ręce, nogi i pośladki, wymusza wydalanie nadmiaru płynów z organizmu. Z tego względu regularny trening może nam pomóc w walce z nagromadzoną wodą.

Wskazówka trzecia - nie zapominaj o probiotykach

Probiotyki uzupełniają niedobory składników odżywczych w organizmie, pomagając jelitom szybciej pracować i zatrzymywać mniej wody. Metabolizm i trawienie przyspiesza, a razem z nimi wodna gospodarka naszego ciała.

Wskazówka czwarta - unikaj niezdrowej żywności

Wysokie spożycie soli i/lub cukru (co zwykle idzie w parze z dużą ilością przetworzonej żywności) zdecydowanie zwiększy retencję wody. Zdrowa dieta jest kluczem do tego, aby w naturalny sposób uregulować wszystkie zachodzące w organizmie procesy.

Wskazówka piąta - wypróbuj...koc na podczerwień

Podgrzewany koc poprzez pocenie się pomaga spalać tłuszcz oraz wydalać z ciała nagromadzoną wodę. To innowacyjna technika, którą możemy spotkać odwiedzając sauny.