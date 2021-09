Trening modelek ma spełniać kilka funkcji jednocześnie. Oprócz utrzymania kondycji i wzmocnienia mięśni, ćwiczenia mają też ujędrniać ciało. Regularnie na taki rodzaj aktywności fizycznej decyduje się Hailey Bieber. Jej trening składa się z ćwiczeń, które działają wzmacniająco i ujędrniająco. Do tego zajęcia te są na tyle proste, że bez problemu wykonamy je w domu.

Szybki podwójny trening Hailey Bieber

Ćwiczenie pierwsze - działa na mięśnie pleców, pośladki i uda

Zacznij od położenia się na brzuchu; ręce wyciągnięte do przodu, nogi do tyłu. Trzymając napięte mięśnie, podnieś głowę i klatkę piersiową z maty. Potem podnieś jednocześnie lewą rękę i prawą nogę, przytrzymaj przez 30 sekund, opuść je na matę i powtórz z prawą ręką i lewą nogą.

Ćwiczenie drugie - celuje w rdzeń, ramiona, uda i pośladki

Przejdź do pozycji deski na zgiętych przedramionach. Pamiętaj, aby napiąć mięśnie brzucha, nóg i pośladków, aby zaangażować do pracy właściwe części ciała. Wytrzymaj 30 sekund.

Ćwiczenie trzecie - celuje w ramiona, biodra, skośne i pośladki

Zrób klęk podparty. Kiedy ustabilizujesz pozycję, oderwij od maty lewą rękę i prawą nogę, wyciągając je odpowiednio do przodu i do tyłu. Przytrzymaj 30 sekund i powtórz to samo na prawą rękę i lewą nogę.

Ćwiczenie czwarte - działa na dolne i skośne mięśnie brzucha oraz biodra

Połóż się na plecach, podciągnij kolana do klatki piersiowej a następnie unieś nogi w górę, uginając je w kolanach pod kątem prostym. Napnij mięśnie brzucha, ręce umieść pod głową i przyciągnij prawy łokieć do lewego kolana, od razu zmień strony - powtarzaj rowerek przez 30 sekund.

Ćwiczenie piąte - działa na wewnętrzne uda, mięśnie czworogłowe, ścięgna podkolanowe i pośladki

Na koniec stań na macie w dużym rozkroku (sumo). Plecy trzymaj prosto, nogi uginają się w kolanach - zejdź jak najniżej, po czym wróć do wyprostowanej pozycji. Powtarzaj przez 30 sekund.