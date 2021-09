Ewa Szabatin stawia na kuchnię składającą się głównie z produktów roślinnych. Wbrew licznym wątpliwościom - menu nie jest ubogie w potrzebne witaminy, minerały oraz różnorodne smaki. Jeśli chcemy wprowadzić do swojej diety więcej wegetariańskich przepisów, ale brakuje nam pomysłów, poniższe propozycje dostarczą nam nieco inspiracji.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Szabatin zachęca do wypróbowania kuchni Bliskiego Wschodu

Zdrowe, zielone menu od Ewy Szabatin

Śniadanie - tosty z awokado w nowej odsłonie

dwie kromki chleba, na zakwasie lub bezglutenowego;

jedno duże awokado;

1//4 łyżeczki soku z cytryny;

1/4 łyżeczki soli morskiej;

1/8 łyżeczki czarnego pieprzu;

pół szklanki pomidorków koktajlowych, przekrojonych na pół;

pół szklanki kulek sera mozzarella, przekrojonych na pół;

jedna łyżeczka oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia;

jedna łyżka stołowa octu balsamicznego (opcjonalnie);

jedna łyżka cienko pokrojonych listków bazylii.

Najpierw wyjmij miąższ z awokado do małej miski. Dodaj sok z cytryny, sól i pieprz. Następnie lekko ubij awokado widelcem, pozostawiając trochę kawałków. Rozprowadź mieszankę na kromkach ciepłego chleba. Dodaj pomidory i ser na grzankę. Na wierzch skrop oliwą i octem balsamicznym, dopraw solą, pieprzem i udekoruj bazylią.

W jaki sposób zredukować tkankę tłuszczową na plecach? Wystarczy kilka ćwiczeń

Obiad - kremowy makaron z pomidorowym sosem

400 gramów makaronu np. penne;

dwie łyżki oliwy z oliwek;

jedna łyżka mielonego czosnku;

170 gramów pasty (koncentratu) pomidorowego;

puszka mleka kokosowego;

sól i pieprz do smaku;

suszona natka pietruszki;

płatki czerwonej papryki;

sól czosnkowa;

Składniki na bułkę tartą z czosnkiem:

dwie łyżki oliwy z oliwek;

jedna łyżeczka mielonego czosnku;

pół szklanki bułki tartej panko (lub bezglutenowej);

sól i pieprz do smaku.

Zagotuj wodę w dużym garnku i ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Przed odcedzeniem makaronu zachowaj około pół szklanki wody makaronowej. Na dużej, głębokiej patelni rozgrzej olej kokosowy na średnim ogniu. Wtedy dodaj czosnek i smaż przez 30 sekund do jednej minuty, aż zacznie pachnieć. Następnie dodaj całą puszkę koncentratu pomidorowego, wymieszaj i gotuj do uzyskania ciemnoczerwonego koloru. Dodaj mleko kokosowe, szczyptę soli i pieprzu i kontynuuj mieszanie podczas gotowania. Gdy sos się połączy, gotuj na wolnym ogniu przez jeszcze około pięć minut. Zmniejsz ogień i dodaj odsączony makaron. W razie potrzeby dodaj trochę wody z makaronu, aby sos był rozluźniony. Podczas gotowania sosu pomidorowego, zrób bułkę tartą. Na małej patelni rozgrzej olej kokosowy na średnim ogniu. Dodaj czosnek, bułkę tartą oraz szczyptę soli i pieprzu. Zmniejsz ogień do średnio-niskiego. Mieszaj i opiekaj bułkę tartą przez dwie-trzy minuty, aż bułka tarta stanie się złotobrązowa i pachnąca. Posyp makaron bułką tartą.

Dziennikarz przetestował kulturystyczną dietę Jonasa: Łatwiejsza niż się spodziewałem

Przekąska - chipsy z jarmużu

pęczek jarmużu;

jedna lub dwie łyżki oleju z awokado (lub innego oleju do wyboru);

1/4 łyżeczki soli morskiej;

opcjonalnie – pieprz czarny.

Najpierw umyj jarmuż i usuń łodygi, rozerwij lub pokrój na kawałki. Dokładnie osusz liście jarmużu, a następnie rozłóż je na dwóch blachach do pieczenia i skrop oliwą. Wmasuj oliwę w każdy kawałek jarmużu z obu stron. Posyp liście szczyptą soli i (opcjonalnie) pieprzu. Piecz w nagrzanym do 150 stopni piekarniku od 18 do 25 minut. Warto spojrzeć wcześniej, czy chipsy nie są gotowe - robią się dość szybko i niestety łatwo je spalić.

Kolacja - sałatka z kozim serem

garść szpinaku;

garść rukoli;

garść suszonej żurawiny;

ser kozi (rolada polana miodem i podgrzana w mikrofali lub piekarniku);

pół zielonego jabłka;

garść orzechów włoskich;

sos vinegret;

sól i pieprz do smaku;

tymianek.

Zacznij od umycia zieleniny i wrzucenia jej do miski. Potem dodaj do niej żurawinę, orzechy, sól i pieprz oraz sos vinegret i wymieszaj tak, by sos oblepił wszystko co znajduje się w misce. Następnie podgrzej ser kozi z miodem. Pokrój jabłko w plastry i umieść ciepły ser na sałacie. Podaj na wierzch jabłko. Posyp wszystko tymiankiem. Podawaj z ciepłym pieczywem bezglutenowym.