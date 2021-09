Frank Olito przyznał, że już od kilku lat zastanawiał się, jak wygląda dieta Nicka Jonasa. Piosenkarz rozbudował mięśnie, do czego oprócz świetnie ułożonych treningów niezbędne jest właściwe odżywianie się, aby dostarczać potrzebne składniki w odpowiednio większej ilości niż przy zwykłym trybie życia. Kiedy w końcu sekrety Jonasa zostały ujawnione, Frank postanowił sprawdzić, czy rzeczywiście są one możliwe do stosowania.

Dieta Nicka Jonasa - zastosowany plan przyniósł pewne niespodzianki

Na samym początku autor dietetycznego testu podkreśla, że należy pamiętać o kilku ważnych aspektach. Wokalista przyznał bowiem, że na początku wykonał szereg testów, które miały wykazać, na jakie pokarmy może mieć uczulenie, lub źle je trawić. Kolejną ważną rzeczą jest świadomość, że Nick ma cukrzycę typu 1 - stąd jego menu może zawierać stosunkowo mało urozmaiceń. Frank dopasował niektóre produkty do swoich potrzeb - w diecie Jonasa występuje stosunkowo dużo serów, które niekoniecznie dziennikarz może spożywać. Po szybkim dostosowaniu wybranych składników, Olito przeszedł do zakupów i ułożenia jadłospisu.

Podczas testu Frank miał za zadanie zjadać po trzy główne posiłki dziennie. W koszyku zakupowym wylądowały m.in. brokuły, jajka, piersi z kurczaka, pomidory, szpinak, bataty, pieczarki oraz awokado, szczypiorek i boczek. Później przyszła pora na przetestowanie wybranych dań. To, co najbardziej zaskoczyło dziennikarza, to obfitość śniadań oraz szeroki przekrój posiłków, które może sobie rano zaserwować. Porcja jajecznicy ze szpinakiem i pieczarkami (podawana z pełnoziarnistymi tostami z masłem migdałowym oraz płatkami owsianymi z cynamonem) na jeden raz była dość przytłaczającą porcją. Po tak dużym śniadaniu lunch również był sycący, ale stosunkowo mniejszy. Zwykle na talerzu Franka pojawiały się dwie kanapki. Obiadokolacja była już nieco większa, a w jej skład wchodziły przykładowo: pieczone bataty, łosoś i gotowane brokuły. Olito bardzo spodobała się też możliwość zjadania popołudniowych przekąsek, czyli np. garści migdałów lub miseczki małych marchewek z humusem.

Siedmiodniowy dietetyczny test okazał się sukcesem

Wbrew pozorom, sposób odżywiania popularnego wokalisty nie był zbyt skomplikowany. Jego dieta oparta jest na prostych posiłkach z łatwo dostępnych składników. Jej kaloryczność łatwo jest dostosować do swojego zapotrzebowania. Dziennikarz oprócz trzymania się diety Nicka, wypróbował również w tym czasie plan treningowy piosenkarza. Dzięki dobrze dobranemu jadłospisowi nie czuł się bezsilny podczas ćwiczeń. Poziom energii był wyrównany w ciągu całego dnia.

Dieta Jonasa jest łatwiejsza w przeprowadzeniu niż myślałem. Oczywiście w każdym przypadku wymaga kilku korekt - jak każdy plan żywieniowy, trzeba go dostosować do własnych preferencji. Chociaż niektóre porcje były dość duże, a inne przepisy były nieco mdłe, nie czułem się głodny w ciągu tygodnia, ani nie miałem większych zachcianek. Konsekwentnie czułem się pełny i usatysfakcjonowany - dodał dziennikarz.

Warto czasem zerknąć na takie wywiady przeprowadzane z celebrytami, często można w nich znaleźć trochę inspiracji, które pomogą nam urozmaicić codzienną dietę.