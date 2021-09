Anna Lewandowska postanowiła wziąć na tapet jeden z takich modeli żywienia, który nie wymaga wielkich ograniczeń, a mimo to świetnie działa na nasza sylwetkę. Dieta DASH ma być prosta w przestrzeganiu, nie powodować niedoborów i przynosić świetne efekty. Na jakie jej cechy zwraca uwagę trenerka?

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska trenuje boks. Zaraziła tym Klarę?

Anna Lewandowska przedstawia czytelnikom dietę DASH

Jest ona nie tylko zdrowa, ale również łatwa w stosowaniu - nie wymaga od nas przestrzegania licznych restrykcji pokarmowych. To zbilansowany model żywienia, który pomaga wprowadzić produkty potrzebne dla właściwego funkcjonowania układu krwionośnego - zaczyna Lewandowska na hpba.pl

Dieta DASH ma być idealnym rozwiązaniem dla osób, które mają problem z dokładnym trzymaniem się restrykcyjnych jadłospisów. Wiele specjalistów przedstawia ją jako "dietę bez wyrzeczeń". Lekarze szczególnie polecają ten model osobom, które mają problem z nadciśnieniem. Obniżona ilość soli w diecie DASH może zapobiec wielu poważnym schorzeniom.

Scherzinger podała tajniki dbania o sylwetkę. Trzyma się jasno określonych zasad

Podstawą planu żywieniowego są niskoprzetworzone produkty spożywcze, a także warzywa i owoce, stanowiące źródło witamin, składników mineralnych, flawonoidów oraz białko pochodzenia roślinnego, w tym orzechy i nasiona. To także ryby zawierające cenne kwasy tłuszczowe omega-3 oraz produkty bogate w potas, magnez i wapń - niskotłuszczowe produkty mleczne - tłumaczy Anna.

Influencerka plus size została zaatakowana na siłowni. Wszystko nagrała kamera

Regulacja ciśnienia, w czym ma nam pomóc DASH, to mniejsze ryzyko wystąpienia chorób serca, cukrzycy typu 2 oraz zachorowania do raka jelita grubego. Lewandowska zwraca uwagę jeszcze na jej jedną zaletę - przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym. Jeżeli mamy problemy z utrzymaniem właściwej wagi, to właśnie dieta DASH może nam pomóc w bezpieczny dla zdrowia sposób.