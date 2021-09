Bethy Red na swoich social mediach porusza różne lifestylowe tematy, ale głównie skupia się na treningach. Często też wrzuca swoje propozycje ciekawych przepisów. Influencerka niedawno doświadczyła nieprzyjemnej sytuacji na siłowni. Podczas nagrywania ćwiczeń została zaczepiona przez inną kobietę, która zaczęła naśmiewać się z ćwiczeń Red. Osoby plus size nie powinny ćwiczyć? Czy to powód do żartów?

REKLAMA

Zobacz wideo Ashley Graham trenuje na kilka tygodni przed porodem

Siłownia tylko dla wysportowanych?

Dlaczego próby nagrania treningu przez Bethy została wyśmiana przez inną ćwiczącą? Red podzieliła się tą historią na TikToku, publikując poniższy film i opisując całą historię. Po przyjściu na siłownię Bethy ustawiła kamerę, aby zmontować później nagranie, pokazujące zestaw ćwiczeń, które wykonuje na siłowni. Jej poczynania zauważyła inna kobieta, która z ironią i niedowierzaniem w głosie zapytała, czy Red zamierza sama siebie nagrywać. Kiedy Bethy odpowiedziała twierdząco, nieznajoma zaczęła dopytywać się, po co to robi. Influencerka wyjaśniła, że prowadzi bloga i przygotowuje nowy post. Kobieta dostała napadu śmiechu i na koniec rzuciła szydercze "baw się dobrze".

Scherzinger podała tajniki dbania o sylwetkę. Trzyma się jasno określonych zasad

Nagranie spotkało się z ogromnym odzewem od fanów, którzy wspierają Red i proszą, aby nie przestawała nagrywać i nie słuchała takich ludzi, jak kobieta spotkana na siłowni. Niestety, wiele dziewczyn o niestandardowych wymiarach często spotyka się z podobnym niezrozumieniem. Jak na nieznajomą zareagowała Bethy? Starała się przeprowadzić spokojną rozmowę, nie wcinając się z kobietą w większą dyskusję.

Celem wrzucenia przeze mnie tego nagrania było pokazanie, że nawet jeżeli ktoś jest dla ciebie wredny, należy odpowiadać empatią i okazywać życzliwość - dodała Red na TikToku.

Hula Hoop - czy wciąż to dobre ćwiczenie? Kto powinien zainwestować w obręcz?

Dlaczego wciąż krążą podwójne standardy i podobne zachowania, do tego opisanego przez Bethy, cały czas mają miejsce? Całe szczęście są też osoby, które doceniają pracę innych nie patrząc na rozmiar noszonej przez influencerki odzieży.