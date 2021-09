Nicole Scherzinger skończyła niedawno 43 lata, co dla wielu osób może być niezłym szokiem. Nicole bowiem ma wysportowaną sylwetkę. Piosenkarka przyznaje, że wcale nie jest to takie proste. Przez wiele lat czuła ogromną presję, aby wyglądać jak najlepiej. Scherzinger po wielu doświadczeniach teraz wie, że właściwie się odżywiając i trenując dba o siebie, nie popada jednak w przesadę, aby wbić się w niezdrowe trendy. Jak wygląda jej zdrowa rutyna?

Sekrety zdrowej rutyny Nicole Scherzinger

Dieta - postaw na równowagę

Nicole jest bardzo ostrożna, jeśli chodzi o spożywanie wszystkich owoców i warzyw, których organizm potrzebuje do uwolnienia energii. Wokalistka spożywa kilka posiłków dziennie o jasno określonych porcjach. Gwiazda stara się nie przejadać, dlatego porcje są sycące, ale nie za duże. Od dawna przywiązuje ogromną uwagę do śniadań - rano stawia na mieszankę białka i złożonych węglowodanów. Ulubionym takim miksem Nicole są grzanki z awokado, jajkami i łososiem wędzonym. Po takim energetycznym śniadaniu na lunch pojawia się sałatka lub ulubione sushi. Obiad to czas na zupę z makaronem lub fasolą. W planie odżywiania znajdzie się też jednak miejsce na mniej zdrowe przekąski - Nicole nie chce wracać do niezdrowej relacji z jedzeniem.

Treningi - wyzwalacze energii

Jeśli gwiazda nie pójdzie na siłownię lub trening na świeżym powietrzu, możemy być pewni, że puszcza w domu ulubioną muzykę i... tańczy. W ten sposób spala kalorie praktycznie tego nie zauważając - pląsy w rytm przebojów trwają nawet dwie godziny! Nicole jest też fanką ćwiczeń na zewnątrz. Jeśli tylko pozwala na to pogoda i wystarczająco dużo czasu wolnego, piosenkarka wybiera się na górskie wędrówki lub jeździ na rowerze. Jeśli jednak stawia na siłownię, wybiera się na nią z przyjaciółmi lub trenerem personalnym. Jednym zdaniem nie przepada za treningami w pojedynkę. Wraz z grupą jest jej łatwiej zmobilizować się do kolejnych ćwiczeń.