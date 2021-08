Ewa Chodakowska potrafi pobudzić tłumy do działania. Pozytywna energia zdaje się nie opuszczać trenerki - jak ona to robi? Jedną z metod na uparte dążenie do celu jest pewien sposób, wykorzystywany przez wiele bizneswoman. Na czym polega?

Ewa Chodakowska tłumaczy, w jaki sposób wykonać "mapę marzeń"

Odpowiednia motywacja w życiu przydaje się praktycznie na każdym kroku; czy wtedy, gdy planujemy przejść na dietę, czy podczas treningów, czy w momencie, gdy np. chcemy zacząć oszczędzać na wymarzoną podróż. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zrobimy pierwszy krok, który przybliży nas do realizacji wyznaczonych celów. W momencie, gdy brak nam inspiracji oraz motywacji, warto spróbować pewnej techniki, do której przekonuje Chodakowska.

Zachęcam cię do stworzenia mapy marzeń. To rewelacyjne narzędzie, które pozwoli ci skuteczniej realizować cele. Zasada jego działania jest bardzo prosta - przekonuje Ewa.

Co należy zrobić? Na tablicy umieszczamy zestaw obrazów, rysunków lub zdjęć, które przedstawiają nasze... cele. Płaski brzuch? Zdrowe i smaczne jedzenie? Zagraniczna podróż? Wielu osobom taka wizualizacja marzeń pomaga w nabraniu większej motywacji do działania. Umieśćmy tablicę w widocznym miejscu - tak, by codziennie inspirować się i zagrzewać do działania.

W mapie marzeń chodzi o to, by zamieszczone na niej obrazy, wprawiały cię w pozytywny stan umysłu i docierały do twojej podświadomości. Ale UWAGA! Pamiętaj, że do szczęścia najważniejsza jest akceptacja - samej siebie, innych ludzi i życia, którym żyjesz. Zmiany na lepsze rozgrywają się przede wszystkim w twojej głowie, a dopiero później w twoim otoczeniu. Bądź zadowolona z tego, co masz i realizuj swoje marzenia w spokojny, pogodny sposób. Nigdy nie zyskasz niczego dobrego, działając na siłę - dodaje trenerka.

Ten sposób może nie być dla wszystkich odpowiedni - niemniej jednak, nie zaszkodzi spróbować!