Chcesz mieć płaski brzuch jak Cindy Crawford? Trenuj mięśnie w ten sposób!

Cindy Crawford od wielu lat jest ikoną fitnessu. Jeżeli wciąż zastanawiacie się, jak supermodelka dba o to, aby brzuch pozostał płaski, a mięśnie zarysowane, Cindy spieszy z odpowiedzią. Nie tak dawno na Instagramie gwiazdy pojawiło się nagranie z jej ćwiczeniową rutyną na tę część ciała.

Cindy Crawford zdradza szczegóły treningu na mięśnie brzucha

Crawford od lat współpracuje z Sarą Hagaman - panie razem tworzą wybuchowy duet! Cindy potrafi się dzięki Sarze zmotywować do działania, dzięki czemu modelka jest w stanie zagrzać do działania swoich instagramowych obserwatorów. Trening gwiazdy składa się z zestawu liczącego osiem ćwiczeń. Cindy wykonuje trzy rundy, kolejno po 20,30 i 40 powtórzeń każdej pozycji. Jeśli jesteśmy początkującymi, możemy liczby powtórzeń odpowiednio zmniejszyć, tak, by dopasować zajęcia do swoich możliwości. Crawford wykonuje po kolei:

brzuszki rowerowe w pozycji stojącej;

skręty na boki w pozycji przysiadu sumo;

deska na ugiętych przedramionach, z przesuwaniem ciężaru ciała raz na ramiona, raz na stopy (cztery przesunięcia), połączone z utrzymaniem pozycji planku przez kilkanaście sekund;

deska na ugiętych przedramionach połączona z naprzemiennym zginaniem kolan;

nożyce pionowe, z lekkim oderwaniem klatki piersiowej od maty oraz chwytem ścięgien podkolanowych;

naprzemienne jednoczesne unoszenie ręki i nogi znajdujących się po przeciwnej stronie ciała, w przyjętej pozycji klęku podpartego.

Trochę poniedziałkowej motywacji. Razem z moją trenerką przygotowałyśmy krótki filmik pokazujący moją ćwiczeniową rutynę na mięśnie brzucha. Tak krok po kroku powtórzysz cały trening - czytamy na Instagramie Crawford.

Jeżeli jesteśmy już w podobnych treningach nieco obeznani, możemy spokojnie wyposażyć się w obciążniki, które mocujemy wokół kostek i/lub nadgarstków, aby wzmocnić efekty wykonywanych ruchów.