Anna Lewandowska wielokrotnie powtarza na swoich portalach społecznościowych, że przygotowując potrawy stawia na świeże, sezonowe owoce oraz jak najmniej przetworzone produkty. W menu trenerki znajdziemy sporo ryb - bogactwo kwasów tłuszczowych oraz dobra dawka białka sprawiają, że jest to świetna podstawa do opracowania sycących i smacznych posiłków. Tym razem patrzymy, w jaki sposób przyrządzić smaczne i zdrowe kolacje - poniższe pomysły Anny sprawdzają się idealnie.

Trzy kolacje od Anny Lewandowskiej - spróbujcie koniecznie!

Ryba na parze z lekką sałatką

120 gramów dorsza;

jedna marchewka;

jeden młody ziemniak;

sól morska;

pieprz czarny;

sok z cytryny;

zioła prowansalskie;

kilka pomidorków koktajlowych;

pół ogórka;

kilka czarnych oliwek;

garść szpinaku;

garść rukoli;

łyżeczka oliwy z oliwek;

kiełki buraka.

Przygotowanie: najpierw przypraw rybę solą, pieprzem, ziołami prowansalskimi i skrop ją sokiem z cytryny. Marchewkę i ziemniaka pokrój na mniejsze kawałki. Ugotuj rybę i pokrojone warzywa na parze, aż do miękkości. Następnie pokrój pomidorki w ćwiartki, ogórka w półksiężyce, a oliwki przekrój na pół. Wymieszaj szpinak z rukolą, pomidorkami, ogórkiem, oliwkami i oliwą z oliwek. Powstałą sałatkę przełóż na talerz, dodaj ugotowane na parze warzywa i wyłóż na wierzch rybę. Całość posyp kiełkami buraka.

Pieczona ryba z kalafiorem i kiszonkami

120 gramów fileta z pstrąga;

200 gramów kalafiora;

kilka kiszonych rzodkiewek;

kiszony ogórek;

łyżka kaparów;

garść miksu sałat;

kilka pomarańczowych pomidorków;

sól morska;

pieprz czarny;

czosnek granulowany;

kminek;

suszony rozmaryn;

papryka czerwona ostra mielona;

olej kokosowy;

sok z cytryny.

Przygotowanie: przypraw rybę solą, pieprzem, rozmarynem i skrop sokiem z cytryny. Kalafiora podziel na małe różyczki, wymieszaj z przyprawami: solą, pieprzem, papryką czerwoną ostrą, czosnkiem, kminkiem i rozpuszczonym olejem kokosowym. Przełóż rybę i kalafiora na blachę do pieczenia. Piekłam w 180 stopniach przez około 15-20 minut, aż kalafior się zarumieni. Rzodkiewkę i ogórka pokrój w cienkie plastry. Ułóż je na talerzu, a na środku umieść garść miksu sałat. Wyłóż na sałatkę upieczonego kalafiora i rybę. Dodaj jeszcze kilka pokrojonych na mniejsze kawałki pomarańczowych pomidorków i kapary.

Zapiekany kwiat cukinii z figą

dwa kwiaty cukinii;

świeża figa;

tarty parmezan bez laktozy;

łyżeczka oliwy z oliwek;

marchew;

sól morska;

pieprz czarny.

Przygotowanie: kwiaty cukinii przełóż do naczynia żaroodpornego, obok ułóż naciętą figę. Posyp kwiaty solą, pieprzem i odrobiną parmezanu. Dodaj też parmezan do naciętej figi. Całość skrop oliwą, wstaw do piekarnika i piekłam w 170 stopniach przez około kwadrans. Podaj upieczone kwiaty i figę ze wstążkami marchwi.