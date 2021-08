Anna Starmach przed wyjazdem zdążyła pokazać obserwatorom, jakie przysmaki zaplanowała w roli podróżnych przekąsek. Często podczas dłuższych przejazdów decydujemy się na mało zdrowe słone lub słodkie zapychacze, czy obfitujące w niepotrzebny tłuszcz fast foody. Zamiast tego możemy wcześniej przygotować w domu kilka potraw, które będą równie pyszne, ale o wiele zdrowsze. Zapewniamy - zasmakują całej rodzinie!

Anna Starmach proponuje szybkie przekąski na podróż

Wrapy

ulubiony rodzaj wrapów;

łosoś wędzony;

marchewka;

awokado;

rukola;

serek kanapkowy.

Przygotowanie: wystarczy posmarować wrapy serkiem, ułożyć kawałki wędzonego łososia, pokrojoną wzdłuż marchewkę, plastry awokado i garść rukoli. Naleśnik zwijamy w taki sposób, jak krokieta i pakujemy w folię albo woskowijki. Na noc wkładamy przysmak do lodówki i wyjmujemy rankiem, zabierając je ze sobą w drogę.

Kanelbullar

Jeżeli jesteśmy amatorami przekąsek na słodko, zamiast kupować gotowce, spróbujmy zrobić je samodzielnie.

Składniki na ciasto

600 gramów mąki pszennej;

100 gramów cukru;

100 gramów masła;

30 gramów drożdży;

250 mililitrów mleka;

pół łyżeczki mielonego kardamonu;

jedno jajko.

Składniki na nadzienie

80 gramów masła;

80 gramów cukru;

dwie łyżeczki mielonego cynamonu.

Dodatkowo

rozbełtane jajko do posmarowania bułeczek;

cukier do posypania.

Przygotowanie: zacznij od drożdży, które trzeba wymieszać z cukrem. Dodaj potem trzy łyżki ciepłego mleka, łyżkę mąki i odstaw zaczyn do wyrośnięcia na 10–15 minut. Mleko podgrzej, masło rozpuść, mąkę wymieszaj z kardamonem. Następnie drożdże przełóż do dużej miski lub miski robota kuchennego, stopniowo dodawaj ciepłe mleko, masło, jaja i mąkę. Ciasto wyrabiaj przez około 15 minut i po tym czasie odstaw je na godzinę do wyrośnięcia. W tym czasie możesz przygotować nadzienie: miękkie masło utrzyj z cukrem i cynamonem (najlepiej mikserem). Wyrośnięte ciasto rozwałkuj na prostokąt o grubości około jednego centymetra. Cały prostokąt posmaruj masą cynamonową. Ciasto zwiń w formę "ślimaka" i pokrój na mniejsze krążki. Bułeczki przełóż do papierków na muffinki i odstaw do wyrośnięcia na pół godziny. Po tym czasie posmaruj je rozbełtanym jajkiem. Piecz około ośmiu minut w temperaturze 200 stopni.

Zdrowe hot dogi

dwie podłużne bułki pełnoziarniste z ziarnami;

dwie parówki (o jak największej zawartości mięsa, bez konserwantów);

cztery liście sałaty rzymskiej;

garść kiełków (rzeżuchy, buraka, brokułów – wybieramy te, które smakują nam najbardziej);

dwa ogórki kiszone;

pół żółtej papryki;

cztery pomidorki koktajlowe;

cebulka dymka;

sos: dwie łyżki jogurtu naturalnego, łyżka keczupu, łyżeczka musztard oraz sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie: rozgrzej piekarnik do 230 stopni. Wyłóż blachę papierem do pieczenia. Następnie przekrój bułki na pół, przełóż je na blachę, włóż do rozgrzanego piekarnika z włączoną funkcją grill na minutę, aby się zarumieniły. W międzyczasie włóż parówki do garnka z wodą i gotuj według instrukcji na opakowaniu. Paprykę pokrój w paseczki, pomidorki przekrój na pół, cebulkę posiekaj, ogórki pokrój w plasterki. Wymieszaj składniki sosu i posmaruj nim bułki. Potem na każdej połóż sałatę, parówkę, paprykę, ogórki i pomidory, na koniec dodaj kiełki. Smacznego!