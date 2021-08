Ewa Chodakowska rusza z dopingowaniem zmotywowanych osób, które otworzyły się na zmiany. Jeśli poczuliśmy przypływ energii, to... co dalej? Trenerka ma kilka podpunktów, na których warto się skupić na samym początku wprowadzania nowego stylu życia.

Ewa Chodakowska radzi od czego zacząć prowadzanie zdrowych nawyków

Podjęta decyzja o tym, aby zmienić nawyki na te, które poprawią naszą kondycję i wzmocnią zdrowie to pierwszy, bardzo ważny krok ku lepszej przyszłości. Jeżeli jednak nie wiemy, od czego zacząć naszą przygodę, krótka lista pomysłów Chodakowskiej może nam bardzo pomóc. Co zaleca gwiazda fitnessu?

Po pierwsze - pracuj nad nawykami

Różne źródła podają, że aby pewna czynność weszła nam w nawyk, należy ją wykonywać codziennie przez 21-30 dni. Wprowadzanie długoterminowych zmian jest kluczowe, jeśli chcemy cieszyć się dobrym zdrowiem i kondycją. Z tego względu warto jest na początek sporządzić sobie listę zajęć, które chcemy przemienić w nawyki i po prostu, zacząć je wprowadzać w życie!

Po drugie - przyjrzyj się diecie, ale z głową!

Restrykcyjne metody na zrzucanie zbędnych kilogramów wcale nie są dobre. Nie dość, że mogą prowadzić do wypłukania się potrzebnych składników odżywczych, to nie mogą być częścią stałej, zdrowej rutyny, a tym samym wiele z nich prowadzi do efektu jo-jo.

Zamiast kolejnej modnej diety postaw na racjonalne odżywianie już na całe życie - radzi Ewa na Instagramie.

Po zakończeniu modnych diet zwykle wracamy do starych nawyków - robimy błędne koło i, krótko mówiąc, nasze starania pójdą na marne. Innym ważnym problemem z dietami jest to, czy naprawdę musimy pożegnać się z ulubionymi potrawami "na całe życie".

Hej! Nikt nie powiedział, że zdrowe odżywianie musi być pełne zakazów! Co prawda, wprowadzenie zmian do odżywiania to zawsze jakiś wysiłek, wprowadzisz pewnie modyfikacje, ale to nie znaczy, że się z nimi nie polubisz! Zdrowa dieta może być przepyszna! Poza tym raz na jakiś czas spokojnie możesz zjeść lody, ciastko czy pizzę - dodaje Chodakowska.

Najważniejsze jest zachowanie balansu - wszystko jest dla ludzi! Zjedzenie kawałka ulubionego tortu nie sprawi, że od razu cała praca nad zdrowymi nawykami pójdzie na marne.