Natalia Kukulska wrzuciła niedawno do sieci zdjęcie z porannego treningu. Wokalistka zmobilizowała siebie i córkę do tego, aby załapać się na ćwiczenia o wczesnej godzinie, aby powitać słońce. Choć nie dla każdego pobudka o takiej porze to prosta sprawa - wokalistka przyznaje, że dla takich widoków było warto! Jakie korzyści niesie wczesne wstawanie i ćwiczenia o poranku?

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Szabatin pokazuje jogę na zdrowy kręgosłup

Natalia Kukulska z córką wita słońce nad morzem, ćwicząc jogę

Pomarańcz rozlewający się na niebie, spokój, szum fal i brak turystów - idealny moment na jogę na świeżym powietrzu! Oczywiście może to nas kosztować bardzo wczesną pobudką, ale raz na pewien czas warto podjąć takie kroki (jeśli akurat jesteśmy blisko morza, ale równie dobre korzyści zyskamy trenując w domu). Natalia Kukulska postanowiła wybrać się na taką praktykę razem z córką - i nie pożałowała!

Dobrze wstać przed szóstą... czasami - dodała Natalia na Instagramie.

Widoki zapierały dech w piersiach. Takie poranne przywitanie słońca to jednak coś więcej, niż same zachwyty krajobrazami. Dlaczego trening rano to świetna sprawa?

Rebel Wilson wraca do czasów sprzed utraty wagi: Rozumiem cię, wiem, jak to jest

Podczas treningu wyzwalają się endorfiny, które poprawią nam nastrój i dodadzą energii oraz obniżą poziom stresu już z samego rana.

Ćwiczenia wykonywane o wczesnych godzinach podkręcają metabolizm, dzięki czemu jeszcze przed śniadaniem będzie działać na zwiększonych obrotach.

Wcześniejsze wstawanie sprawi, że będziemy mieć więcej czasu dla siebie - choć początki są trudne, z dnia na dzień będzie nam to przychodziło coraz łatwiej!

Badania dowodzą, że rankiem łatwiej przychodzi nam skoncentrowanie się na różnych czynnościach, w tym treningach, dzięki czemu osiągamy lepsze wyniki.

Trening może zastąpić kofeinę - zaraz pić kolejną kawę, szybka poranna dawka ruchu pobudzi nas do działania bez zbędnych wspomagaczy, które niekoniecznie dobrze, w dużych porcjach, wpływają na nasze zdrowie.

Kiedy wprowadzić zmiany i w końcu zacząć ćwiczyć? Czy istnieje "idealny moment"?