Jennifer Garner lubi dzielić się na Instagramie dobrą energią i swoimi sposobami na to, jak wprowadzać w życie zdrowe zmiany. Wielką pasją aktorki jest gotowanie, czego trudno nie zauważyć przeglądając jej profil. Jak wygląda śniadanie gwiazdy? Od dobrych kilku lat dość podobnie - codziennie Garner sięga po zdrowy dodatek, który przygotowuje samodzielnie w kuchni.

REKLAMA

Zobacz wideo Jennifer Garner ćwiczy z 83-letnią mamą

Śniadanie Jennifer Garner - przygotowanie zajmie tylko trzy minuty!

Jennifer podczas przygotowań do filmu "Peppermint" nawiązała współpracę z dietetyczką Kelly LeVeque. To właśnie specjalistka zainspirowała aktorkę do tego, aby dokładniej przyglądać się sposobowi odżywiania i częściej sięgać po nieprzetworzone, świeże składniki. Ówczesnym odkryciem Garner były domowe soki i smoothies. Jeden jej na tyle przypadł do gustu, że pije go prawie codziennie! Napój zawiera dużo białka, tłuszczu oraz błonnika, dzięki czemu dostarcza mnóstwo potrzebnej z rana energii. Receptura koktajlu czasem ulega lekkiej modyfikacji, ale podstawa zostaje ta sama!

Zaskakujące badania dotyczące metabolizmu mogą zmienić nasze podejście do diety

Składniki na ulubiony koktajl śniadaniowy Jennifer Garner

dwie miarki czekoladowego kolagenu w proszku;

łyżka mielonego siemienia lnianego;

łyżka nasion chia;

łyżka masła migdałowego;

garść świeżego szpinaku;

mała garść lodu;

mała garść owoców jagodowych.

Wystarczy, że zmiksujemy wszystkie składniki i podamy je od razu do wypicia. Koktajl możemy urozmaicać, próbując w zamian jagód różnych innych owoców. Świetnie będzie smakować z dodatkiem banana i awokado!

Chodakowska tłumaczy, jak dieta wpływa na wygląd. Top lista ważnych składników

Smoothies cały czas są na topie. Oprócz Jennifer Garner w moc świeżych owoców i warzyw niezmiennie wierzy Jennifer Aniston, Kardashianki, Jessica Alba a także Zac Efron. Wszyscy potwierdzają, że domowe wersje zdrowych napojów świetnie wpływały na podniesienie energii, a także pozbycie się skórnych problemów.