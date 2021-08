Anna Lewandowska na swoim blogu zamieszcza bogatą ofertę prostych przepisów, z którymi poradzi sobie każdy. Dziś proponujemy przyjrzeć się dwóm pomysłom na słodki weekend - ciasto, które idealnie nada się na podwieczorek oraz racuchy śniadaniowe, które zasmakują każdemu.

Dwa słodkie przepisy od Anny Lewandowskiej

Brownie z owocami

jedna szklanka zmielonego na puder ksylitolu lub innego ulubionego słodzika;

3/4 szklanki mąki bezglutenowej;

2/3 szklanki kakao;

pół szklanki cukru kokosowego;

pół szklanki posiekanej, gorzkiej czekolady;

3/4 łyżeczki soli morskiej;

dwa duże jajka;

pół szklanki oliwy z oliwek;

dwie lub trzy łyżki wody;

pół łyżeczki ekstraktu waniliowego;

płatki kokosowe;

świeże owoce do podania.

Przygotowanie: w misce wymieszaj ksylitol, mąkę, kakao, cukier kokosowy, czekoladę oraz sól. W osobnym naczyniu wymieszaj wszystkie mokre składniki, czyli jajka, oliwę, wodę i ekstrakt waniliowy. Następnie połącz suche składniki z mokrymi. Przelej przygotowaną masę do okrągłej formy, wyłożonej wcześniej papierem do pieczenia. Piecz w 180 stopniach przez około 30 minut. Po upieczeniu pozostaw ciasto do wystudzenia. Po tym czasie dodaj na wierzch roztopioną gorzką czekoladę, świeże owoce i płatki kokosowe. Przed podaniem dobrze jest schłodzić brownie w lodówce.

Domowe racuchy z jabłkiem i dżemem brzoskwiniowym (składniki na dwie porcje)

półtorej szklanki napoju kokosowego;

jedno jajko;

dwie i pół szklanki mąki owsianej bezglutenowej;

łyżeczka bezglutenowego proszku do pieczenia;

jedno jabłko;

łyżeczka oleju kokosowego;

łyżeczka miodu;

dżem brzoskwiniowy;

płatki owsiane bezglutenowe;

rodzynki.

Przygotowanie: jabłko starłam na tarce. Zmiksuj razem napój kokosowy, jajko, mąkę i proszek. Dodaj do powstałej masy jabłko, całość wymieszaj i odstaw na kilka minut. Na patelni rozgrzej olej kokosowy i po chwili nałóż masę łyżką i smaż racuszki do momentu, aż staną się zrumienione. Przełóż gotowe racuszki na talerz, polej miodem. Na wierzch dodaj dżem, odrobinę płatków owsianych i rodzynek.