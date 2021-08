Ewa Chodakowska chce uświadomić instagramowych obserwatorów, że dieta nie zawsze oznacza mocnego ograniczenia kalorii oraz rezygnacji ze wszystkich smacznych potraw. Skąd wzięło się przekonanie, że "dieta" jest czymś, co, potocznie mówiąc, nas zniewoli? Trenerka spieszy z wyjaśnieniami.

REKLAMA

Zobacz wideo Chodakowska pokazuje, co ma w lodówce

Ewa Chodakowska o złych skojarzeniach ze słowem "dieta"

Trenerka zauważa, że wielu osobom dieta kojarzy się przede wszystkim z:

restrykcyjnym trzymaniem się uszczuplonego jadłospisu;

obowiązkowym wykluczeniem wielu produktów;

monotonnym i niesmacznym jedzeniem.

Jednak jest to niepełny i bardzo mylny obraz tego czego może dotyczyć zdrowe odżywianie. Ewa pragnie uświadomić, że dieta to zdrowy styl odżywiania, który wpływa nie tylko na wygląd ciała, lecz także na nasze samopoczucie, co przekłada się na większe pokłady energii, pewność siebie i wiarę w to, że mamy siłę sprawczą.

Dostarczanie odpowiednich wartości odżywczych to zbawienie dla twojego organizmu. Smaczne, kolorowe i regularne posiłki działają cuda - pisze Ewa na Instagramie.

O co chodzi z regularnością, o której informuje Chodakowska?

30-dniowe treningowe wyzwanie dla początkujących. Tak szybko ujędrnisz ciało

Dlaczego regularność posiłków jest tak ważna?

Temat systematyczności w jedzeniu pojawił się w kolejnym wpisie trenerki.

Na pewno nie raz słyszałaś, że regularność i równe przerwy między posiłkami są jednym z ważniejszych zasad zdrowego żywienia! Optymalny odstęp między jednym, a drugim posiłkiem to od dwóch i pół do czterech godzin! Zależy to od ich ilości w codziennym menu oraz od długości twojego dnia - tłumaczy Chodakowska.

Cztery nawyki żywieniowe mieszkańców niebieskich stref Czy to sekret długowieczności?

Z pomocą specjalistek do spraw żywienia, Chodakowska stworzyła listę korzyści, jakie przynosi regularność w jedzeniu.