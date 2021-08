Henry Cavill imponuje zbudowanymi mięśniami w "Supermenie" oraz nowszej netfliksowej odsłonie "Wiedźmina". Henry od lat gra role, które wymagają świetnej sprawności. Dzięki współpracy z Davem Rienzi, aktor zawsze jest odpowiednio przygotowany do wcielenia się w kolejną wymagającą postać. Henry spożywa dziennie cztery posiłki obfitujące w białko - jak wygląda przykładowy jadłospis?

Zobacz wideo "Wiedźmin". Netflix pokazał zwiastun drugiego sezonu

Białkowy jadłospis Henry'ego Cavilla

Trener aktora cały czas pilnuje, aby w każdym posiłku Henry'ego pojawiła się wystarczająca ilość białka, która z uwagi na treningi Cavilla, jest odpowiednio wyższa od normy. Przykładowo, w ciągu dnia Cavill ma do zjedzenia:

śniadanie składające się z omletu z szynką, polędwicy wołowej i shake'u proteinowego z waniliowej serwatki orz filiżanka płatków owsianych i jagód;

lunch złożony z białego ryżu i kurczaka;

obiad pod postacią brązowego ryżu i kurczaka;

kolacji, czyli steku ze słodkimi ziemniakami;

przekąski przed snem, składającej się z shake'a proteinowego.

Trener Cavilla instruuje go, aby jadł biały ryż lub białe ziemniaki wtedy, gdy potrzebuje większej porcji natychmiastowo uwalniającej się energii przed treningiem. Brązowy ryż lub słodkie ziemniaki pojawiają się na talerzu z kolei wtedy, kiedy aktor potrzebuje wolno uwalniającej energii po wykonanych ćwiczeniach.

Sześciopak Henry'ego Cavilla wymaga pracy na najwyższych obrotach

W zestawie z dietą wysokobiałkową, przygotowując się do roli Wiedźmina ora Supermana, Henry miał przed sobą mordercze treningi. Te ukierunkowane na mięśnie brzucha składały się z wielu powtórzeń najróżniejszych wariantów deski.

Mój trener od lat przysyła mi dużo treningów z deskami. Przynoszą niesamowite efekty -wyznał Henry w rozmowie z Insiderem.

Wykańczające powtórzenia planków we wszystkich możliwych konfiguracjach razem z ustawioną dietą, sprawiają, że mięśnie są wyraźne zarysowane. Nie byłoby to możliwe do osiągnięcia wyłącznie określonym jadłospisem lub samymi ćwiczeniami, co aktor podkreśla w każdym wywiadzie.