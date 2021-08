Anna Starmach przekonuje, że zdrowe jedzenie może iść w parze ze smacznym. Wśród letnich przepisów kucharki znajdziemy klasyczną lemoniadę, ale też zupę-krem ze szparagów oraz sycącą sałatkę z bobem. Przepisy są proste w przygotowaniu - na pewno każdy sobie z nimi poradzi!

Anna Starmach pokazała zdrowe śniadanie swojej córeczki

Anna Starmach poleca ulubione przepisy, które pachną latem

Wakacje rządzą się swoimi prawami. Co to oznacza w praktyce? Pyszności od rana do wieczora - czytamy w jednym z instagramowych wpisów Anny Starmach.

Idąc za tą wskazówką Ani, dziś wybieramy kilka pysznych letnich przepisów, które urozmaicą nasze menu.

Klasyczna lemoniada

Zacznijmy od czegoś, czego nie może zabraknąć podczas upałów. Domowa lemoniada bez konserwantów to najlepsza metoda na ochłodę!

cztery cytryny;

jedna pomarańcza;

garść świeżej mięty;

100 gramów cukru;

jeden litr wody niegazowanej (jeśli lubisz wodę gazowaną, możesz ją wymieszać pół na pół z niegazowaną).

Przygotowanie: wyciśnij sok z owoców, przelej go przez sitko, aby pozbyć się pestek. Miętę utrzyj z cukrem w moździerzu lub w wysokim naczyniu. Do dzbanka przelej sok z owoców. Dodaj miętę utartą z cukrem i wodę, wymieszaj. Anna doradza, aby schłodzić lemoniadę przed podaniem lub dodać do niej kilka kostek lodu - wtedy zyskamy najlepsze orzeźwienie.

Krem z białych szparagów

dwa pęczki białych szparagów;

cztery kromki chleba razowego;

700 mililitrów bulionu warzywnego;

200 mililitrów śmietanki kremówki;

jedna mała biała cebula;

dwa ząbki czosnku;

dwie łyżki masła;

sól i pieprz do smaku.

Cebulę i dwa ząbki czosnku posiekaj. Obierz szparagi, odłam zdrewniałe kawałki i pokrój warzywo na mniejsze kawałki. Zachowaj główki szparagów. Przysmaż na maśle czosnek i cebulę, dodaj szparagi (oprócz główek). Smaż przez chwilę. Dolej bulion, zagotuj, a następnie podgrzewaj przez kilka minut, aż szparagi zmiękną. Całość zmiksuj blenderem. Do zmiksowanej zupy dodaj śmietankę i główki szparagów, zupę ponownie zagotuj. Dopraw do smaku. Pokrój chleb w kostkę i przysmaż na maśle i podawaj gotowy krem z grzankami.

Sałatka z bobem i kurczakiem

jedna pierś z kurczaka;

jedno małe awokado;

dwa jajka na twardo;

dwie garści twojej ulubionej sałaty (np. fryzowanej, rukoli lub roszponki);

sześć plasterków boczku;

300 gramów ugotowanego bobu;

łyżeczka tymianku;

garść ulubionych kiełków (rzodkiewki, buraka, rzeżuchy);

garść tartego parmezanu;

sól, pieprz i oliwa do smaku;

do sosu: łyżeczka musztardy, łyżeczka soku z cytryny, dwie łyżki oliwy, sól i pieprz do smaku.

Kurczaka umyj, natrzyj go solą, pieprzem, tymiankiem. Następnie pokrój wzdłuż na 5-6 pasków. Grilluj na patelni grillowej z odrobiną oliwy po 2-3 minuty z każdej strony. Potem patelnię przetrzyj, połóż na niej plasterki boczku. Smaż z dwóch stron, aż staną się chrupiące, wtedy ściągnij z patelni i odsącz na ręczniku papierowym. Jajka przełóż do rondelka, zalej zimną wodą. Gdy woda zacznie się gotować, gotuj jeszcze przez pięć minut. Następnie przelej zimną wodą i obierz. Bób ugotuj, awokado umyj, obierz i pokrój w kostkę. Wymieszaj składniki na sos. W misce wymieszaj bób, sałatę, awokado, kiełki, dodaj sos. Całość ponownie wymieszaj. Gotową sałatę przełóż na talerze, dodaj kurczaka, boczek, jajka. Całość posyp świeżo tartym parmezanem.