Anna Lewandowska, aby zagrzać swoje obserwatorki do walki, często wrzuca potreningowe ujęcia. Trenerka próbuje różnych form ćwiczeń, a ostatnio mogłyśmy ją zobaczyć, jak uprawia boks. Choć dla niektórych ten sport może wydawać się mało kobiecy, powinniśmy porzucić taki schemat myślenia i przyjrzeć się bliżej, jakie korzyści niesie ze sobą uprawianie tej dyscypliny.

Zobacz wideo Anna Lewandowska o samoakceptacji i dążeniu do "ideału"

Anna Lewandowska ćwiczy boks - ty też możesz!

Pandemia pokazała, że naprawdę wiele treningów możemy wykonać samodzielnie w domu. Kiedy zakupimy rękawice, proste ćwiczenia boksu dla początkujących również mogą znaleźć się w harmonogramie domowych zajęć.

Boks niesie mnóstwo korzyści. Trenujesz jednocześnie swój umysł, ciało oraz koordynację. Boks pomaga budować nie tylko silne ciało, lecz także umysł i pewność siebie - tłumaczy Aliyah Sims, trener Rumble Boxing w Nowym Jorku.

Nic więc dziwnego, że po zajęciach odczuwamy przypływ sił, które podnoszą naszą samoocenę. Przy tym wszystkim regularne zajęcia pomagają w spalaniu zbędnych kalorii i bardzo szybko wzmacniają kondycję.

Pod względem sprawności fizycznej boks buduje siłę w ramionach, nogach i rdzeniu. Wszystkie nasze mięśnie pracują razem, gdy tańczysz wokół celu i zadajesz kolejne ciosy. Boks to także ćwiczenia aerobowe, które mogą pomóc obniżyć ryzyko chorób serca, nadciśnienia i cukrzycy. Dodatkowo poprawia się nasza koordynacja ręka-oko, a przesuwanie ciężaru w przód i w tył podczas pracy nogami może pozytywnie wpłynąć na równowagę i postawę ciała.

Jak zacząć ćwiczyć boks w domu?

Wystarczy nam trochę wolnej przestrzeni i dostęp do internetu. Na platformie YouTube znajdziemy mnóstwo propozycji treningowych na różnym stopniu zaawansowania - całkowicie za darmo! Przykładowym kanałem, gdzie zamieszczane są treningi z boksu jest chociażby FightCamp. Prowadzący zagrzewają nas do walki z własnymi słabościami, a my, w swoim tempie, możemy wyprowadzać kolejne ciosy.