Ewa Chodakowska w ostatnim instagramowym wpisie wzięła na tapet składnik, który nazywany jest eliksirem młodości. Ten tajemniczy koenzym znajduje się w czołówce antyoksydantów, czyli, jak tłumaczy trenerka, związków, które naprawiają szkody, które w naszych organizmach robią wolne rodniki. O czym mowa i jakie dokładnie ma działanie ten związek?

Ewa Chodakowska o naturalnym eliksirze młodości

Składnik, o którym pisze trenerka to koenzym Q10, który znajdziemy m.in. w czerwonym mięsie, wątróbce i podrobach, rybach (np. łososiu, makreli oraz sardynkach), mięsie z kurczaka, orzechach, brokułach, szpinaku oraz roślinach strączkowych. Aby koenzym właściwie się przyswajał, Ewa przypomina o konieczności obecności tłuszczów w diecie. Chodakowska dodaje też, co przyczynia się do zmniejszenia ilości Q10 w naszym organizmie, a jest to:

stres;

niektóre choroby i leki;

niedobór witamin i składników mineralnych, powstały w wyniku złej diety;

przyjmowanie niektórych leków;

choroby;

wiek - ilość tego koenzymu spada po 40. roku życia.

Dlaczego warto uzupełniać niedobory Q10? Chodakowska zwróciła uwagę na kilka aspektów, które powinny nas przekonać do tego, aby bliżej przyjrzeć się swojej diecie i uzupełniać braki eliksiru młodości. Odpowiednia ilość tego składnika w diecie wpływa na:

jędrność, elastyczność oraz koloryt skóry;

niwelowanie drobnych zmarszczek oraz zapobieganie powstawaniu nowych;

hamowanie procesów starzenia się organizmu;

ochronę serca poprzez obniżenie złego cholesterolu;

wzmocnienie odporności;

regulację przemiany materii.

Jak widać, koenzym Q10 to nie tylko zadbana skóra, lecz także krok w stronę lepszego zdrowia. Temu składnikowi powinny przyjrzeć się zwłaszcza osoby, które mają problemy z sercem i układem krwionośnym oraz jego schorzeniami, w tym miażdżycą, nadciśnieniem oraz arytmią.