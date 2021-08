Anna Lewandowska wielokrotnie podkreślała na blogu i Instagramie, że ruch to zdrowie, co potwierdza szereg różnych badań. Niedobór poszczególnych składników odżywczych oraz niedobór aktywności fizycznej mogą prowadzić do rozwijania się chorób wieńcowych, które są bezpośrednią przyczyną zawału i udaru. Jak nie dopuścić do rozwoju choroby?

Jak zapobiec wystąpieniu udaru oraz zawału?

Lewandowska słusznie zauważa, że najważniejsza jest profilaktyka. Ryzyko wystąpienia zawału oraz udaru zmniejsza się, kiedy zerwiemy z nałogami, postawimy na zdrowe odżywianie i włączymy sport do naszej codzienności. Jak dokładnie jest z tą aktywnością?

Wszyscy znacie zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia WHO o zalecanej ilości 10 000 kroków dziennie. Jak podają najnowsze badania naukowców z Harvardu, osoby zdrowe wykonujące więcej niż 4400 kroków dziennie, mają niższe ryzyko zgonu w porównaniu do grupy mniej aktywnej. Ryzyko to spada wraz ze wzrostem aktywności aż do 7500 kroków, a następnie się stabilizuje - tłumaczy Anna na hpba.pl.

Do tego należy dodać kolejną porcję danych, tym razem od Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Specjaliści zalecają, abyśmy trenowali umiarkowanie przez 150 minut tygodniowo, lub intensywnie przez 75 minut tygodniowo. Tyle wynosi absolutne minimum, jeżeli realnie chcemy wpłynąć na stan naszego zdrowia.

Kolejna praca dr Esmée Bakker z Radboud University Medical Center w Nijmegen pokazała, że osoby aktywne obarczone czynnikami ryzyka, takimi jak nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu lub cukrzyca, które ograniczyły swoją aktywność, zwiększyły o 40 procent swoje ryzyko choroby sercowo-naczyniowej i zgonu. Zwiększenie poziomu aktywności z umiarkowanej na wyższą obniżyło to ryzyko o 30 procent w porównaniu do osób utrzymujących aktywność na stałym poziomie - dodaje Lewandowska.

Podsumowując, ograniczenie ruchu realnie wpływa na pogorszenie stanu naszego zdrowia i w przyszłości może być przyczyną wystąpienia poważnych schorzeń. Lepiej zapobiegać, niż leczyć, dlatego nie zapominajmy o tym, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa aktywność fizyczna.