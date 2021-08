Zabójcza forma Jennifer Aniston to wynik samodyscypliny aktorki i świetnie dobranych ćwiczeń. Okazuje się, że gwiazda wcale nie wykonuje skomplikowanych formacji, a stosuje coraz popularniejszą ostatnio metodę, którą bez problemu możemy zastosować. Jak wygląda aktywny poranek Jen?

Ulubiony sposób Jennifer Aniston na zadbaną kondycję. Na czym polega metoda 15-15-15?

Tajniki ćwiczeń Aniston zdradziła w rozmowie z "In Style", dla którego udzieliła dłuższego wywiadu, który będzie można przeczytać we wrześniowym wydaniu magazynu. Fani gwiazdy "Przyjaciół" zawsze zachodzą w głowę, w czym tkwi sekret wysportowanej sylwetki Jennifer. Ich ciekawość z pewnością choć trochę zaspokoiły słowa aktorki.

Zeszłej jesieni miałam kontuzję i mogłam ćwiczyć tylko pilates. Ale teraz w końcu wracam do swoich ulubionych treningów 15-15-15 - wyznała gwiazda.

Co oznaczają tajemnicze liczby? Okazuje się, że ulubioną aktywnością gwiazdy jest 15-minutowy spinning na rowerze, z dystansem wynoszącym 15 mil (prawdopodobnie Jennifer mówiła o milach, czyli o dystansie 24 km). Ostatnia "piętnastka" odnosi się do poziomu trudności. Wybierając się na spinning rowerowy mamy możliwość ustawienia trasy płaskiej, górzystej, jazdy pod górkę oraz z górki. W Stanach Zjednoczonych grupowy spinning przy muzyce to niezwykle popularna metoda ćwiczeń.

Jakie korzyści przynosi spinning rowerowy?

Nic dziwnego, że Jen zachwyciła się takim sposobem trenowania. Spinning rowerowy może być świetną zabawą, która jednocześnie przynosi nam świetne rezultaty. Wzmocniona kondycja to nie wszystko, warto wiedzieć, że podczas spinningu rowerowego: