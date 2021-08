Brie Larson nie patyczkuje się podczas ćwiczeń. Aktorka obrała sobie za cel zrobienie formy życia, aby jak najlepiej oddać charakter swojej marvelowskiej superbohaterki. Larson rozpiera energia i nie zwalnia tempa, udowadniając, że limity praktycznie nie istnieją. Na Instagramie gwiazdy pojawiły się dwa ciekawe ćwiczenia na wzmocnienie i wysmuklenie nóg. Choć wyglądają na proste, wymagają użycia siły i dobrej koncentracji na poszczególnych ruchach.

Zobacz wideo Brie Larson zaprezentowała trening na silne i smukłe nogi

Brie Larson pokazała, w jaki sposób ćwiczy nogi. Jest ogień!

Na jednym nagraniu 31-letnia aktorka trzyma w każdej dłoni ciężarki (jeden waży nieco ponad 20 kilogramów). Po chwyceniu obciążenia, Brie wykonuje wypady, trzymając tylną stopę opartą o ławkę. Wyraźnie widzimy, że choć ćwiczenie nie należy do najprzyjemniejszych, Larson dzielnie robi kolejne powtórzenia. Po skończonej serii trener Brie podaje jej... jeszcze cięższe hantle, każda o wadze prawie 30 kilogramów! Jeśli chcemy pójść w ślady aktorki, zacznijmy jednak od hantli o niższej wadze, aby nie przeciążyć mięśni. Przedstawione ćwiczenie przyniesie świetne efekty, jeżeli wagę obciążenia będziemy zwiększać stopniowo.

Kolejnym treningiem Larson jest wykorzystanie specjalnej maszyny, którą znajdziemy na siłowni. Gwiazda stoi na specjalnym podwyższeniu i ma zapięty wokół talii pas. Po przyjęciu pozycji przysiadu w wykroku, Brie unosi się w górę, aż do wyprostowania kolan, po czym wraca do pozycji startowej. Nie byłoby to aż ta trudne ćwiczenie, gdyby nie fakt, że aktorka podczas prostowania się ciągnie przymocowaną linę oporową. Ta pozycja wzmacnia nie tylko nogi, lecz także mięśnie brzucha. Uczy także równowagi i koordynuje postawę.