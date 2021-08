Nie tak dawno na InstaStories Kendall Jenner pojawiło się zdjęcie w stroju do ćwiczeń, który odsłonił wytrenowany brzuch modelki. Celebrytka dokładnie wie, w jaki sposób dbać o mięśnie zlokalizowane w tej części ciała. W ćwiczeniach, które wykonuje nie liczy się czas, a dokładność oraz regularność ich wykonywania. Okazuje się, że wystarczy już pięć minut dziennie, aby zobaczyć różnicę.

Zobacz wideo Intensywny domowy trening Jenny Dewan

Pięciominutowy trening brzucha z piłką - prosto i efektywnie

Do wykonania poniższych pozycji przygotuj matę oraz piłkę treningową w wersji mini. Jeśli czujesz się na siłach, dołącz też gumę oporową i/lub obciążniki na kostki. Zrób szybką rozgrzewkę i przejdź do działania!

Ćwiczenie pierwsze

Usiądź na macie na macie. Upewnij się, że piłka znajduje się między udami i ściśnij je, aby utrzymać swoją pozycję, wyprostowane ręce unieś przed siebie. Następnie zrób wydech i powoli, kręg po kręgu, ułóż kręgosłup na macie. Pamiętaj, aby cały czas ściskać piłkę między udami, a ręce trzymać wyprostowane. Kiedy już położysz się plecami na macie, unieś nogi z maty i zegnij kolana pod kątem prostym. Ręce przełóż do przodu, wyciągając je przed siebie. Wtedy przyciągnij klatkę piersiową i kolana z piłką do siebie, napinając przy tym mięśnie brzucha. Zrób wydech i rozprostuj nogi w górę, a ręce wyciągnij za siebie. Potem ponownie przyciągnij kończyny do siebie. Zrób dziesięć powtórzeń.

Ćwiczenie drugie

Plecy pozostają na macie, nogi unieś w taki sposób, aby kolana znajdowały się bezpośrednio nad biodrami. Trzymając piłkę wciśniętą między uda, opuść ręce wyprostuj, unieś lekko nad ziemię i skieruj dłonie w kierunku podłogi. Napnij brzuch i delikatnie odklej od maty klatkę piersiową. Zacznij wykonywać pulsy dłońmi, starając się zrobić jak najwięcej powtórzeń.

Ćwiczenie trzecie

Ponownie połóż plecy i stopy na macie. Jeżeli używasz piłki, umieść ją pod pod plecami, mniej więcej na wysokości krzyża. Rozłóż ręce na boki i pomału oderwij nogi od ziemi. Mięśnie brzucha muszą być mocno napięte. W tak przyjętej pozycji, zacznij wykonywać nogami "rowerek". Po ośmiu powtórzeniach zmień kierunek krążenia nogami. Zrób dwie serie po 16 powtórzeń.

Ćwiczenie czwarte

Przesuń piłkę pod pośladki. Ręce pozostają przyciśnięte do podłogi. Nogi złącz ze sobą i unieś powoli, prostując je w górę pod lekkim skosem. Napnij brzuch i nogi i zacznij delikatnie uderzać piętami o siebie. Policz do ośmiu i rozluźnij ciało.