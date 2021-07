Ewa Chodakowska codziennie mobilizuje tysiące osób do działania poprzez swoje social media. Trenerka zdaje sobie sprawę, że nie każdego dnia jesteśmy tak samo energicznie i pozytywnie nastawieni do działania. W takich chwilach Ewa radzi na chwilę się zatrzymać i pomyśleć o tym, dlaczego wprowadzamy zdrowy tryb życia.

Ewa Chodakowska o zdrowym trybie życia: Zastanów się nad tym

Na pewno każdy z nas miał kiedyś moment, kiedy każde swoje działanie dawał pod wątpliwość. Trzymanie się zdrowej rutyny nie zawsze jest łatwe. Aby cieszyć się zdrowiem i dobrym samopoczuciem, trzeba włożyć trochę wysiłku w to, co się robi. Co jednak, jeśli zupełnie straciliśmy poczucie sensu?

Zastanów się nad tym, jaki styl życia prowadzisz obecnie i z czego wynikają popełniane przez ciebie błędy. Bądź ze sobą szczera. Odpowiedz sobie na pytanie, które z nich to realne przeszkody, a które to wymówki? Bo wiesz, zgodzę się że nie miałaś wpływu na przykład na zwyczaje żywieniowe wyniesione z domu. Ale masz wpływ na to, czy spróbujesz je teraz zmienić, czy też nie - tłumaczy Ewa.

W drodze do zdrowego trybu życia często możemy napotkać na przeszkody, na które nie mamy wpływu. Jednak praca nad sobą pozwala na wprowadzanie zdrowych zmian i kontrolowanie wybranych sfer życia, które zależą od naszych codziennych wyborów.

Są sytuacje, na które nie mamy wpływu, ale z drugiej strony wiele kwestii leży w naszych rękach. Bądź za siebie i swoje szczęście odpowiedzialna - mobilizuje Chodakowska.

Czy warto wprowadzać zdrowe zmiany w życie codzienne? Oczywiście! W końcu pracujemy na własne dobre samopoczucie, poprawę zdrowia i wzmocnienie kondycji. Jeśli sami będziemy mieć więcej energii, z większą łatwością pomożemy innym. Kilka mobilizujących słów od ulubionej energii z pewnością przyda się w chwilach zwątpienia.