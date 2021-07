Dieta królowej Elżbiety II w zasadzie nie wyróżniałaby się jakoś bardzo na tle tego, w jaki sposób odżywają się Brytyjczycy, gdyby nie fakt, co wybiera do picia na popołudniową rundkę z grami. Co dokładnie monarchini je w ciągu dnia? Jej jadłospis nie jest już tajemnicą.

Codzienny jadłospis królowej Elżbiety II - tradycja z nutą ekstrawagancji

Brytyjska monarchini dzień zaczyna o 7:30, kiedy budzi się i schodzi na poranną filiżankę herbaty Earl Grey z herbatnikami. Po kąpieli zasiada do śniadania na słodko - uwielbia płatki zbożowe z jogurtem i marmoladą. Oczywiście wszystko podane w naczyniach z marmuru, dodatkowo wysadzanych klejnotami (nie ma mowy, żeby tak podany posiłek źle smakował).

Tuż przed obiadem Elżbieta II nie odmawia sobie... szklaneczki ginu z Dubbonet, plasterkiem cytryny oraz lodem. Kiedy przychodzi pora na obiad, który, co do minuty, podawany jest o pierwszej po południu, Elżbieta II rozkoszuje się rybą z warzywami. Uwielbia mieszankę grillowanej ciecierzycy, szpinaku i cukinii. Jeśli jednak ma gości, na stole ląduje łosoś z sałatką z kopru włoskiego z jabłkami, żeberka jagnięce z cassoulet z fasoli i sosem cytrynowym, zwieńczone przypaloną tartą pomarańczową z gotowaną bezą i kompotem z jeżyn.

Jak na brytyjską monarchinię przystało, o godzinie piątej po południu czas na herbatę z podwieczorkiem. Składa się z ciast, takich jak biszkopt miodowo-śmietanowy, piernik, keks lub ciasto czekoladowe, kanapek (bez skórki), które mogą zawierać ogórek, wędzonego łososia, majonez jajeczny lub szynkę i musztardę i wreszcie, malutkich kanapek z dżemem malinowym. Ostatnim posiłkiem królowej jest kolacja. Posiłek składa się z mięsa (jagnięciny, rostbefu, baraniny, cietrzewia lub łososia, często zabranego z posiadłości królowej w Sandringham lub Balmoral , warzyw oraz martini jako aperitif. Na deser zostaje podane owoce - truskawki lub brzoskwinie, uprawiane na zamku Windsor.

Po kolacji Elżbieta II udaje się na ulubione rozrywki - gra w różne gry (krzyżówki, Scrabble, układanki lub puzzle) albo udaje się na seans filmowy. Podczas wieczornych zajęć zawsze ma przy sobie... kieliszek szampana. To się nazywa życie!