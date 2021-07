Hilary Swank jest w świetnej formie - aktorce nie są straszne żadne ćwiczenia. Przeglądając Instagram 46-letniej aktorki, widać wyraźnie, że potrafi się podjąć każdego wyzwania i aby zachować kondycję, łączy ze sobą różne treningi. Jak wyglądają jej zajęcia z kettlebells?

Hilary Swank trenuje z kettlebells - ćwiczenie wygląda nieskomplikowanie, ale wymaga dobrej kondycji

W krótkim nagraniu wideo, które pojawiło się na Instagramie, widzimy, jak Hilary ćwiczy obok swojej trenerki. Panie zaczynają od martwego ciągu na jednej nodze, po czym łapią za ciężarki i w obniżonej pozycji, zaczynają wyciskać ciężarek w górę. Wszystko przy zachowaniu idealnej równowagi i stabilizacji ciała. Wykonywanie tej pozycji pomoże w wyćwiczeniu równowagi a także wzmocni siłę w stopach. Trener boksu w rozmowie z Fit&Well podkreślił, że pokazane przez Swank ćwiczenie działa m.in. na:

plecy;

mięśnie naramienne;

mięśnie czworogłowe;

ścięgna podkolanowe;

bicepsy;

mięśnie pośladkowe;

rdzeń.

Jak widać, trening z kettlebells może być naprawdę wszechstronny!

Prosty trening z kettlebells - jakie ćwiczenia robić?

Ćwiczenie pierwsze

Stań na jednej nodze i złap kettlebells w dłoń znajdującą się po przeciwnej stronie ciała. Pochyl się pomału do przodu, aż tułów będzie równoległy do podłogi. Przyciągnij ciężarek do biodra, trzymaj łokieć mocno przylegający do tułowia, jednocześnie utrzymując równowagę. Zrób kilka powtórzeń i zmień strony.

Ćwiczenie drugie

Zacznij z odważnikiem na podłodze przed sobą i rozstaw stopy na szerokość ramion. Uginając lekko kolana, ale odchylając w biodrach, przytrzymaj odważnik za uchwyty i przeciągnij go między nogami, aby nadać mu rozpęd. Wysuń biodra do przodu i wyprostuj plecy, aby podnieść kettlebells na wysokość ramion. Pomału opuść ciężarek w dół i wykonaj kilka kolejnych powtórzeń.