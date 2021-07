Ewa Chodakowska zwróciła uwagę fanów na to, ile zależy od równowagi w życiu - to właśnie dzięki dobremu balansu możemy czuć się szczęśliwi. Zadbanie o odpowiedni wypoczynek to nie tylko część selfcare, lecz także niezbędny element zdrowej rutyny. Jaką wiadomość trenerka przekazała obserwatorom na Instagramie?

Ewa Chodakowska o życiowej równowadze - jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania

Ewa prowadzi bardzo intensywny tryb życia, jednak w całym tym "zamieszaniu" jest szczęśliwa. Praca, treningi oraz rozwój osobisty to coś, co dodaje trenerce skrzydeł. Właśnie również z tego powodu Chodakowska przypomina, że czasem musimy sobie zrobić pauzę, by rzeczy, które sprawiają nam radość nie stały się przytłaczające.

Praca, rozwój osobisty, zdrowy styl życia to ważne aspekty, o które warto dbać! Ale odpoczynek, regularne dbanie o chociaż chwilę oddechu, czas dla bliskich, to elementy, które też odgrywają bardzo istotną rolę. Jeśli chcesz być szczęśliwa - pamiętaj o równowadze - pisze trenerka na Instagramie.

Dbanie o swój rozwój to nie tylko ciężka praca, wprowadzanie zdrowych nawyków, lecz także działania selfcare i świadome odpoczywanie.

Pamiętaj, że zasoby, którymi dysponujesz (mówiąc inaczej - energia, którą masz w ciągu dnia do zużycia) nie są z gumy (...). Bez regularnego ładowania baterii daleko nie zajedziesz - dodaje Chodakowska.

Praca do utraty tchu połączona z brakiem zadbania o psychikę i odpowiednią regenerację to niebezpieczna mieszanka, która może prowadzić do spadku samopoczucia, wypalenia a nawet problemów ze zdrowiem. Przy nadchodzącym weekendzie warto przemyśleć wspominany post Ewy i pozwolić sobie na zasłużony odpoczynek.