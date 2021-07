Ewa Szabatin słusznie zauważa, że urozmaicona dieta to nie tylko dostarczenie ważnych witamin i minerałów, lecz także podniesienie poziomu endorfin. Jak cieszyć się smakami lata? Ewa proponuje cztery kuszące przepisy - szkoda nie spróbować!

Zobacz wideo Ewa Szabatin zachęca do wypróbowania kuchni Bliskiego Wschodu

Cztery aromatyczne przepisy od Ewy Szabatin

Śniadanie - berry bowl

szklanka wiśni;

szklanka jagód;

szklanka jeżyn lub malin;

banan pokrojony w kawałki i zamrożony;

dwie łyżki nasion chia;

3/4 szklanki mleka kokosowego.

Miksuj wszystkie składniki w blenderze, aż uzyskasz gładką i kremową konsystencję. Przełóż smoothie do miski i dodaj swoje ulubione dodatki. Polecamy świeże owoce, płatki kokosowe i startą gorzką czekoladę!

Obiad - krewetki miodowo-czosnkowe (składniki dla dwóch osób)

1/2 szklanki miodu;

1/4 szklanki sosu sojowego;

łyżeczka świeżego startego imbiru;

dwie łyżki mielonego czosnku;

1/4 łyżeczki płatków czerwonej papryki;

1/2 łyżeczki mąki kukurydzianej;

400 gramów dużych obranych krewetek;

dwie łyżki oleju kokosowego;

dwie szklanki posiekanych brokułów

łyżeczka oliwy z oliwek;

sól i pieprz.

Umieść miód, sos sojowy, imbir, czosnek i czerwoną paprykę w niewielkiej misce i mieszaj do dokładnego połączenia wszystkich składników. Obrane krewetki przełóż do miski i dodaj 1/3 sosu, marynuj przez 30 minut. Do reszty sosu dodaj mąkę kukurydzianą i wymieszaj. Rozgrzej patelnię lub wok na dużym ogniu, dodaj oliwę z oliwek, brokuły, sól oraz pieprz i gotuj pięć, sześć minut. Po tym czasie zdejmij patelnię z ognia i odstaw na bok. Dodaj na patelnię olej kokosowy, a następnie krewetki. Smaż, aż krewetki staną się różowe (około dwóch minut z każdej strony). Po tym czasie dodaj pozostały sos i zagotuj. Dodaj brokuły i wymieszaj, aż się podgrzeją. Krewetki podawaj z białym ryżem lub makaronem. Możesz też na koniec udekorować potrawę zieloną cebulką.

Deser - wegańskie brownie

dwie łyżki mielonego siemienia lnianego;

sześć łyżek zaparzonej kawy;

szklanka kawałków czekolady;

szklanka cukru kokosowego;

sześć łyżek masła wegańskiego;

łyżeczka ekstraktu waniliowego;

3/4 szklanki plus dwie łyżki mąki uniwersalnej, można użyć mąkę bezglutenową;

łyżeczka soli;

łyżeczka proszku do pieczenia;

1/4 szklanki kakao w proszku;

jedna lub dwie filiżanki kawałków ulubionej czekolady (opcjonalnie).

Przygotuj wegański zamiennik jajka, łącząc zmielone siemię lniane z parzoną (schłodzoną) kawą. Pozostaw na dziesięć minut, aż utworzy się żel. W tym czasie rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Kwadratową patelnię wyłóż papierem do pieczenia i odstaw na bok. W misce lub w kuchence mikrofalowej rozpuść kawałki czekolady i odłóż je na bok. Do dużej miski dodaj wegańskie masło, cukier kokosowy i dobrze wymieszaj. Następnie dodaj przygotowane jajko lniane, rozpuszczoną czekoladę, wanilię oraz ekstrakt z migdałów. Dobrze wymieszaj. Potem przesiej mąkę, proszek do pieczenia, sól i kakao w proszku i wymieszaj, aż się połączą. Jeśli używasz kawałków czekolady, dodaj resztę do masy. Przełóż ciasto brownie na wyściełaną patelnię. Piecz ciasto przez 30-35 minut. Po tym czasie wyjmij je z piekarnika, ostudź całkowicie, a następnie pokrój na 12 kawałków.

Kolacja - sałatka proteinowa

Składniki na sos:

3/4 szklanki oliwy z oliwek;

1/4 szklanki octu z czerwonego wina;

łyżka suszonej pietruszki;

dwie łyżeczki suszonej mielonej cebuli;

łyżka świeżo wyciśniętego soku z cytryny;

łyżeczka suszonej bazylii, suszonego oregano oraz soli;

dwie łyżki startego parmezanu;

łyżeczka syropu klonowego.

Wymieszaj wszystkie składniki w misce. Umieść sos w lodówce na czas przygotowywania sałatki.

Składniki na sałatkę:

dwie puszki ciecierzycy odsączonej i wypłukanej;

puszka czarnej fasoli, odsączonej i wypłukanej;

puszka kukurydzy, odsączonej;

1 i 1/3 szklanki posiekanych ogórków;

jedna duża czerwona papryka, pokrojona w kostkę;

jedno duże dojrzałe awokado, obrane i posiekane;

3/4 szklanki pokrojonej w kostkę czerwonej cebuli;

1/3 szklanki drobno pokrojonej w kostkę pietruszki;

odrobina soli morskiej i świeżego pieprzu.

Odcedź i opłucz cieciorkę oraz czarną fasolę. Dodaj do miski kukurydzę, posiekany ogórek, pokrojone paprykę, awokado, cebulę i pietruszkę. Wyjmij sos z lodówki i dobrze nim potrząśnij. Zalej sałatkę i wymieszaj. Dopraw wszystko dodatkowo solą i pieprzem.