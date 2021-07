Khloe Kardashian często wrzuca na swoje social media przykładowe ćwiczenia, które w niesamowicie szybkim tempie stają się niezwykle popularne. Oprócz popisywania się trengami, Khloe od czasu do czasu pokazuje przykładowe posiłki. Kardashianka ma świadomość, że najlepsze efekty ćwiczeń uzyska, jeśli dostarczy odpowiednio dużo poszczególnych składników. Bardzo istotne jest to, co zjadamy po takich treningach - pewne mikro- i makroskładniki po wysiłku wymagają uzupełnienia. Jak wygląda potreningowa dieta Khloe?

Zobacz wideo Khloe Kardashian pochwaliła się uroczymi zabawami swojej córeczki

Potreningowa dieta Khloe Kardashian

Dietetyk Khloe podkreślił, że na Kardashiankę najlepiej wpływa dieta bogata w tłuste ryby, chude czerwone mięso, ziemniaki, brązowy lub biały ryż, bataty, słodkie ziemniaki, płatki owsiane, komosę ryżową i soczewicę. W 2019 roku w rozmowie z Women's Health Khloe wyznała, że ogromną zmianę zauważyła po odstawieniu wszelkich napojów gazowanych. Dzięki zastosowaniu tej zasady oraz odpowiednim treningom i diecie opracowanej przez specjalistę, celebrytka zrzuciła pięć kilogramów w całkiem krótkim czasie.

Kolejną ważną zasadą stosowaną przez Khloe jest celebracja posiłku i jedzenie w nieśpiesznym tempie. Gwiazda zawsze znajduje czas, aby usiąść i spokojnie zjeść śniadanie, obiad i kolację, dokładnie przeżuwając każdy kęs, dzięki czemu lepiej trawi wszystkie składniki, a metabolizm może działać na najwyższych obrotach.

Po treningach dla Khloe niezwykle ważne jest uzupełnianie białka. Z tego względu w jej każdym posiłku po ćwiczeniach znajduje się ten składnik. Dzięki temu szybciej buduje masę mięśniową, a ciało staje się coraz bardziej wytrzymałe. Kardashianka lubi zjeść po siłowni jajecznicę lub dodać jajka na twardo do ulubionej sałatki. Innym ulubionym potreningowym przysmakiem jest owsianka z dodatkiem świeżych owoców jagodowych - pysznie i zdrowo!