Receptura na owocowy likier z dodatkami powstała już w XIX wieku i od tego czasu stanowi nieodłączny element brytyjskich letnich imprez. Jego wielbicielką jest sama Elżbieta II, która nie wyobraża sobie swoich przyjęć bez tego napoju. Teraz możemy go przygotować samodzielnie w domu.

Były szef kuchni zdradza tajniki royalsowej kuchni

Darren McGrady gotował niegdyś na dworze Elżbiety II. Obecnie prowadzi własny kanał na YouTubie, gdzie często nawiązuje do lat spędzonych w królewskiej kuchni. Pimm's to już element letniej brytyjskiej tradycji.

Latem serwowaliśmy dużo Pimm's w Pałacu Buckingham na przyjęciach w ogrodzie. Nie jest też tajemnicą, że królowa jest miłośniczką dżinu - a letni napój Pimm's bazuje właśnie na tym alkoholu. Nie uwierzycie, jakie dodatki znajdują się w przepisie królewskiego Pimm's - tajemniczo zapowiada swój materiał McGrady.

Okazuje się, że oprócz podstawowego ginu oraz samego likieru w szklance orzeźwiającego napoju ląduje lemoniada oraz mnóstwo kawałków owoców. W napoju królowej znajdziemy pokrojone pomarańcze, cytryny, wiśnie (rzecz jasna bez pestek), truskawki, ogórecznik (kwitnące zioło), liście świeżej mięty oraz... ogórki. Co ciekawe, do drinka wrzucane są tylko skórki z ogórka - miąższ sprawiłby, że z napoju zrobiłaby się papka. Poza tym plasterki ogórka lądują na serwowanych razem kanapkach. Do tego kostki lodu i można zaczynać letnie przyjęcie w królewskim stylu! Darren dodaje, że istnieją różne proporcje tego drinka - zgadnijcie, kto lubi wersję najbardziej alkoholową...