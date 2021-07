Ewa Chodakowska stara się przekazywać różne przydatne treści o tematyce lifestylowej, zdrowego odżywiania, treningów oraz dobrego samopoczucia i self care. Tym razem Ewa zwróciła uwagę na mit dotyczący tego, że zdrowa żywność jest dużo droższa i przejście na dietę porządnie nadszarpnie nasz budżet. Wcale nie musimy dużo wydawać, aby nasze menu było pełne pełnowartościowych posiłków.

Zdrowo i... tanio? Tak, to da się połączyć

Jak myślisz.. czy zdrowa dieta musi być droga? Starasz się trzymać zdrowych nawyków, ale powstrzymują cię wysokie koszty zdrowej diety? Wiedz, że nie musi tak być! - podkreśla Ewa na Instagramie.

Jakie rady dla osób, które pragną zdrowo się odżywiać ma w takim razie trenerka?

Bazuj na polskiej żywności

Produkty, które znajdziemy w dziale "zdrowej żywności", potrafią nieźle zaskoczyć wysokimi cenami. Jednak wiele najróżniejszych produktów roślinnych znajdziemy w "zwykłych" częściach naszych sklepów. Świeże warzywa i owoce, różne kasze, chleb pełnoziarnisty na zakwasie, suche nasiona roślin strączkowy czy oleje roślinne tłoczone na zimno to tylko część tego, co znajdziemy poza półkami "zdrowej żywności". Pamiętajmy też, aby czytać składy, aby wybierać produkty jak najmniej przetworzone.

Stawiaj na sezonowość

Lipiec to czas polskiego bobu, fasolki szparagowej, młodej kapusty, ziemniaków, czereśni oraz malin. Kupowanie zgodnie z sezonowością nie dość, że pozwoli wybierać świeże produkty, to jeszcze oszczędzi niepotrzebnych wydatków. Kuchnia sezonowa to też możliwość zapoznania się z różnymi smakami, co pozwoli na ograniczenie nudy podczas gotowania.

Gotowe produkty w sklepie wybieraj sporadycznie

Wracając do czytania składów, warto podkreślić, że coraz więcej produktów na rynku ma bardzo dobry skład - dlatego zawsze patrzmy na etykiety! Jednak zawsze zdrowszym, i często dużo tańszym, wyjściem jest przygotowywanie różnych rzeczy w domu - pasty warzywne czy zupy zrobione w domu będą też zawierały więcej składników odżywczych, mniej chemii.