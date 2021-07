Chris Pratt właśnie dzięki "Strażnikom Galaktyki" zdobył rozgłos oraz sympatię widzów. Aktor bardzo się zmienił, aby wcielić się w rolę gwiezdnego bohatera. Metamorfoza sylwetki Pratta jest godna podziwu. Co ciekawe, Chris nadal trzyma się tego samego planu podczas nagrań produkcji Amazona "The Tomorrow War". Co dokładnie robi?

Trening Chrisa Pratta - rozpiska na cały tydzień

Dokładny plan treningowych zajęć aktora pojawił się na portalu Man of Many. Pratt od czasów pierwszego filmu z uniwersum Marvela współpracuje z Duffym Gaverem, ulubionym instruktorem wielu zagranicznych gwiazd dużego formatu. Jak zatem prezentuje się grafik Pratta?

Poniedziałek - plecy, bicepsy i brzuch

rozgrzewka - rozciąganie i dziesięć minut na bieżni;

martwy ciąg - cztery serie (pierwsza dziesięć powtórzeń, druga osiem powtórzeń, trzecia pięć i ostatnia trzy powtórzenia);

podciąganie na drążku - cztery serie po dziesięć powtórzeń;

ściąganie drążka wyciągu górnego w siadzie szerokim uchwytem - cztery serie po dziesięć powtórzeń;

wiosłowanie młotkiem - cztery serie po 12 powtórzeń;

wiosłowanie ciężkimi hantlami - cztery serie po 12 powtórzeń;

uginanie ramion ze sztangielkami w pozycji stojącej trzy serie po 12 powtórzeń;

uginanie ramion ze sztangą podchwytem w pozycji stojącej - trzy serie po 12 powtórzeń;

deski - trzy zestawy po 60 sekund;

podnoszenie nóg w zwisie na drążku - trzy serie po 15 powtórzeń;

przysiady - trzy zestawy po 25 powtórzeń.

Wtorek - klatka piersiowa i tricepsy

rozgrzewka - rozciąganie i dziesięć minut na bieżni;

wyciskanie na ławce - cztery serie po - kolejno, dziesięć, osiem, pięć i trzy powtórzenia;

wyciskanie sztangi leżąc na ławce skośnej (głową w górę) - cztery zestawy po 12 powtórzeń;

prostowanie ramion wyciągu dolnego stojąc z linką zaczepową - cztery zestawy po 12 powtórzeń;

spadki : trzy zestawy po kilka powtórzeń;

prostowanie ramion na wyciągu w pozycji stojącej - cztery serie po 12 powtórzeń;

wyciskanie młotka na ławie - cztery zestawy po 12 powtórzeń;

odwodzenie nogi w tył na wyciągu - cztery zestawy po 12 powtórzeń.

Środa - regeneracja i spacery

Czwartek - nogi

rozgrzewka - rozciąganie i dziesięć minut na bieżni;

przysiad tylny - cztery serie po dziesięć, osiem, pięć i trzy powtórzenia;

wyciskanie nóg - cztery zestawy po 12 powtórzeń;

wykroki z obciążeniem - cztery serie po 12 powtórzeń;

martwy ciąg z prostymi nogami i kettlebellsem - trzy serie po 12 powtórzeń;

wznosy łydek na stojąco - cztery serie po 12 powtórzeń;

unoszenie bioder w leżeniu na macie - trzy zestawy po dziesięć powtórzeń.

Piątek - barki i ćwiczenia extra

rozgrzewka - rozciąganie i dziesięć minut na bieżni;

prasa wojskowa - cztery serie po dwanaście, dziesięć, osiem i pięć powtórzeń;

wznosy boczne - cztery serie po 12 powtórzeń;

unoszenie sztang w taki sposób, aby ręce wyprostowały się prostopadle do ciała, w lekko pochylonej pozycji - cztery zestawy po 12 powtórzeń;

unoszenie sztang / ciężarków na wyciągu przed siebie w pozycji stojącej - trzy zestawy po dziesięć powtórzeń;

wznosy barków "sztrugsy" ze sztangą - cztery serie serie po dziesięć powtórzeń.

Dodatkowo :

wypychanie hantla na jednej ręce nad głowę z pozycji kucającej do pozycji stojącej - trzy serie po dziesięć powtórzeń;

wymachy kettlebell - trzy serie po dziesięć powtórzeń;

"szrugsy" hantlami - trzy serie po dziesięć powtórzeń.

Sobota i niedziela - regeneracja i spacery