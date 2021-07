Anna Lewandowska co pewien czas umieszcza na blogu posty dotyczące dietetycznych nowinek. Tym razem przyszedł czas na metodę żywienia, która przez wielu naukowców uważana jest za jeden z najzdrowszych wyborów. Co warto wiedzieć o diecie DASH?

Anna Lewandowska rozprawia się z dietą DASH

Zalety diety DASH

Trenerka powołała się na wyniki badań, które wykazały kilka istotnych zalet stosowania tej diety. Anna przekazuje, że dzięki zastosowaniu DASH:

obniża się ciśnienie;

minimalizuje się ryzyko rozwoju chorób serca;

spożywane produkty pozytywnie wpływają na profil lipidowy;

ogranicza się ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, raka jelita grubego i depresji;

poprawiają się funkcje poznawcze;

może wydłużyć się długość życia.

Lewandowska dodaje, że może pomóc w czasie terapii zespołu metabolicznego. Dodatkowo warto wiedzieć, że ten model odżywiania nadaje się dla różnych grup wiekowych. Z diety DASH mogą skorzystać zarówno dzieci, jak i dorośli oraz osoby starsze.

Co wchodzi w menu diety DASH?

Pierwszą cechą, która rzuca się w oczy, jest podobieństwo DASH do diety śródziemnomorskiej. Do niskoprzetworzonych produktów spożywczych, stosując tę metodę, dołączamy do jadłospisu:

warzywa i owoce, które dostarczą nam cennych witamin, składników mineralnych oraz flawonoidów;

białko pochodzenia roślinnego, czyli m.in. nasiona roślin strączkowych, orzechy i nasiona;

ryby, które są źródłem cennych kwasów tłuszczowych omega-3;

produkty zawierające potas, magnez i wapń (czyli np. niskotłuszczowe produkty mleczne);

produkty, które dostarczą wielo- i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (m.in. orzechy, nasiona, pestki, awokado, oleje roślinne).

W diecie DASH nie znajdziemy soli, której nadmiar jest bardzo szkodliwy dla zdrowia. Przyprawę zastępujemy świeżymi ziołami. Kolejną ważną zasadą jest ograniczenie czerwonego mięsa. Z diety wyłączamy produkty pszenne, surowe mleko krowie, cukier oraz wszelkie przetworzone produkty oraz te, które zawierające tłuszcze trans.