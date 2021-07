Trzy pomysły na lekkie obiady od Anny Lewandowskiej. Idealne na gorące lato!

Jeżeli brakuje nam już pomysłów na lekkostrawne obiady, które sprawdzą się na letnie upały, warto zajrzeć na bloga Anny Lewandowskiej, gdzie znajdziemy sporo inspiracji. Jeśli wakacje kojarzą wam się z daniami rybnymi - danie gotowane na parze sprawdzi się idealnie. Mamy też coś dla miłośników szpinaku oraz makaronu ryżowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska pokazała swój cellulit. Odpowiada fance: Co z nim zrobić? To proste!

Trzy propozycje na letnie obiady od Anny Lewandowskiej

Ryba na parze z dodatkiem lekkiej sałatki

120 gramów dorsza;

jedna marchewka;

jeden młody ziemniak;

sól morska;

pieprz czarny;

sok z cytryny;

zioła prowansalskie;

kilka pomidorków koktajlowych;

pół ogórka;

kilka czarnych oliwek;

garść szpinaku;

garść rukoli;

łyżeczka oliwy z oliwek;

kiełki buraka.

Przygotowanie: najpierw przypraw rybę solą, pieprzem, ziołami prowansalskimi i skrop ją sokiem z cytryny. Marchewkę i ziemniaka pokrój na mniejsze kawałki. Ugotuj rybę i pokrojone warzywa na parze, aż do miękkości. Pomidorki pokrój w ćwiartki, ogórka w półksiężyce, a oliwki przekrój na pół. Wymieszaj szpinak z rukolą, pomidorkami, ogórkiem, oliwkami i oliwą z oliwek. Powstałą sałatkę przełóż na talerz, dodaj ugotowane na parze warzywa i wyłóż na wierzch rybę. Całość posyp kiełkami buraka.

Trening supermodelek - pięciominutowe ćwiczenia na pośladki dają nieźle popalić

Tagiatelle z pulpecikami i czerwonym sosem

Składniki na dwie porcje pulpecików:

150 gramów mięsa z podudzia indyka;

50 gramów cielęciny (udźca);

jedno jajko;

łyżka mąki ryżowej;

pół ząbka czosnku;

1/4 cebuli;

łyżka oliwy z oliwek;

tymianek suszony;

gałka muszkatołowa.

Składniki na sos:

dwie papryki czerwone;

pół szklanki przecieru pomidorowego;

ząbek czosnku;

łyżeczka oliwy z oliwek;

sól morska;

pieprz czarny.

Przygotowanie: zmiel mięso i wymieszaj je z jajkiem, mąką, przeciśniętym przez praskę czosnkiem, posiekaną cebulą i przyprawami. Z przygotowanej masy uformuj pulpeciki i usmaż je na rozgrzanej oliwie. Przekór papryki na pół, wydrąż gniazda nasienne i ułóż gotowe papryk na blaszce do pieczenia (skórką ku górze). Piecz warzywa w piekarniku nagrzanym do 200 stopni, do momentu, aż skórka się zrumieni. Odstaw upieczone papryki do wystudzenia. W międzyczasie posiekaj czosnek. Na patelni rozgrzej oliwę i podsmaż posiekany czosnek. Następnie obierz paprykę ze skóry i pokrój w paski. Dodaj przecier pomidorowy, paprykę, sól i pieprz na patelnię. Całość duś przez około 15 minut. Pulpeciki podawaj z makaronem ryżowym, polane przygotowanym sosem. Danie możesz udekorować liśćmi świeżej bazylii i czarnym sezamem, jak to zrobiła Anna.

Zestaw ćwiczeń na rozciąganie mięśni ud - tak wyszczuplisz tę część ciała

Zapiekanka ze szpinakiem i tofu

łyżeczka oleju kokosowego;

1/4 cebuli;

dwie garści świeżego szpinaku;

ząbek czosnku;

trzy plastry suszonych pomidorów;

140 gramów tofu;

trzy jajka;

sól morska;

pieprz;

oregano suszone;

chili w proszku;

papryka czerwona słodka mielona;

60 gramów startej mozzarelli.

Składniki na sos:

pół ząbka czosnku;

pół łyżeczki masła ghee;

pół szklanki pokrojonych pomidorów;

pół czerwonej papryki;

pół łyżeczki suszonego rozmarynu;

sól morska;

pieprz.

Przygotowanie: podsmaż na rozgrzanym oleju posiekaną cebulę, szpinak, czosnek, suszone pomidory i pokrojone w kostkę tofu. Jajka wymieszaj z przyprawami, a następnie z podsmażonymi składnikami. Tak przygotowaną masę wylej na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Piecz w 180 stopniach do momentu, aż wierzch lekko się zarumieni. Po upieczeniu zapiekankę posyp startą mozzarellą. Aby przygotować sos, posiekany czosnek podsmaż na rozgrzanym maśle, dodaj pomidory i pokrojoną w cienkie paski paprykę. Całość podlej odrobiną wody, dopraw do smaku solą, pieprzem i suszonym rozmarynem. Duś sos przez kilka minut, aby papryka lekko zmiękła. Przed podaniem pokrój zapiekankę na mniejsze kawałki i polej je paprykowym sosem.