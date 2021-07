Dwayne Johnson po raz pierwszy będzie miał okazję wejść do świata produkcji DC i od razu stanie się superbohaterem! Bohaterem, którego odegra "The Rock" jest sam Black Adam. Aktor nie ukrywa, że obecnie pracuje zdecydowanie ciężej, niż kiedykolwiek wcześniej. Po miesiącach spędzonych po kilkanaście godzin dziennie na siłowni, forma Johnsona jest niesamowita. Niedawno na Instagramie Dwayne ogłosił, że zdjęcia na planie zmierzają ku końcowi i przed nim jedno z ostatnich zadań, do którego musi... schudnąć.

Zobacz wideo Dwayne Johnson opowiada o przygotowaniach do roli superbohatera

Dwayne Johnson kończy pracę na planie superprodukcji "Black Adam"

Ostatnie sceny z udziałem Dwayne Johnsona wymagają pokazania wyrzeźbionej sylwetki. Do scen bez koszulki dietetycy współpracujący na planie opracowali dla aktora specjalny jadłospis! Menu zostało mocno ograniczone do specyficznych produktów. Na ten czas z diety Skały został wycofany sód, ograniczona została również ilość wody.

Pokazane śniadanie składa się z jagód, białka jajka, brązowego ryżu oraz steku z flanki. Do tego wszystkiego w oddzielnym kubeczku znajduje się porcja rozwodnionych płatków z brązowego ryżu, które dostarczają dodatkową porcję węglowodanów.

Pozostaję zdyscyplinowany i skupiony. Staram się zaufać procesowi! - napisał Johnson na Instagramie.

Biorąc pod uwagę, że na co dzień Dwayne potrafił zjeść aż siedem tysięcy kalorii, trzymanie się restrykcyjnej diety, która obniżyła nieco tą szaloną kaloryczność, na pewno nie była łatwym zadaniem.

Śniadanie na planie Dwayne Johnson - Instagram @therock

Aktor bardzo poważnie podszedł do zadania. Intensywne treningi oraz zmiana sposobu żywienia miały sprawić, że ciało aktora zmieni się w sylwetkę superbohatera z krwi i kości! Debiut Dwayne Johnsona w nowej roli będziemy mogli zobaczyć na ekranach kin najprawdopodobniej w grudniu 2021 roku.