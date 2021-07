Jeżeli śledzicie na bieżąco karierę Jennifer Lopez na pewno wiecie, że intensywne treningi są nieodłączną częścią jej życia. Choć wiele ćwiczeń wykonywanych przez wokalistkę to porządny wycisk nawet dla zaawansowanych, ten zestaw z piłką lekarską sprawdzi się dla każdego. Efekty gwarantowane!

Kwadrans z treningiem wzmacniającym. Piłka lekarska wzmocni każde ćwiczenie

Nie bez powodu JLo upodobała sobie właśnie to akcesorium. Piłka nie wymaga odwiedzania siłowni - trening z jej wykorzystaniem równie dobrze można zrobić w domu czy na dworze. Piłka ma naprawdę wiele zastosowań i pomaga zwykły zestaw ćwiczeń zmienić w wymagającą serię. To dość tania inwestycja w kondycję, która naprawdę szybko zacznie ulegać poprawie. W poniższym treningu intensywnie pracują przede wszystkim mięśnie tzw. rdzenia, czyli mięśnie zlokalizowane wokół pleców (często nazywane gorsetem mięśniowym). Zestaw zaproponowany przez "Well and Good" składa się z m.in. następujących pozycji:

unoszenie nóg w leżeniu na macie;

obniżenia z piłką lekarską, umieszczoną między udami;

wypchnięcia bioder;

unoszenia piłki lekarskiej za głowę w leżeniu na macie;

dynamiczne przejścia z pozycji leżącej do siedzącej, z wykorzystaniem piłki lekarskiej.

Choć aby wyrzeźbić sześciopak w stylu Jennifer Lopez, będziemy potrzebować nieco więcej ćwiczeń oraz ułożenia odpowiedniej diety, powyższe ćwiczenia z piłką lekarską świetnie mogą rozbudować mięśnie i zwiększyć naszą siłę.

Jeżeli trenujemy w ten sposób po raz pierwszy i w trakcie czujemy zadyszkę, zmniejszmy liczbę powtórzeń z piłką. Przed zajęciami nie zapominajmy też o rozgrzewce - przeznaczmy na nią przynajmniej pięć minut. Miejmy też pod ręką butelkę wody - po takim wycisku musimy właściwie nawodnić organizm.